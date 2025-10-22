Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza - Antena Sport

Cristi Chivu a ajuns la şapte victorii consecutive în toate competiţiile, iar Inter face cu adevărat show şi în Champions League. Nerazzurrii au maximum de puncte în grupa principală, având un golaveraj uimitor, 9-0.

Chivu a anunţat că echipa poate reveni la vârf în cele două competiţii importante, Serie A şi Liga Campionilor, acolo unde anul trecut a pierdut trofeele pe final. Mai mult, declaraţia cu care a cucerit vestiarul a fost cea în care a susţinut că “meritul le aparţine în întregime jucătorilor”.

Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter

“Această echipă trebuia să-și recâștige încrederea. Trebuia să lăsăm trecutul în urmă, pentru că fotbalul este adesea crud și ne oferă lucruri neplăcute. Grupul este cu adevărat dornic să muncească din greu și să ajungă din nou în vârf în acest sezon.

Jucătorii tineri și puternici trebuie trimiși pe teren și testați. Nu ar trebui să ne uităm la vârsta din buletinul lor. Tot ce este nevoie e multă încredere și să fie puși în legătură cu oamenii potriviți.

Meritul le aparține în întregime băieților, care depun efort de fiecare dată. Sunt norocos să am un grup fantastic, care încă are loc de progres. Sunt fericit când sunt receptivi și acceptă idei noi fără niciun fel de orgoliu. Când câștigi, trebuie să fii fericit, pentru că victoria nu este niciodată un lucru garantat”, a spus Chivu, citat de Sky Sports Italia.