Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: "Devin din ce în ce mai bun" - Antena Sport

Veste bună şi pentru naţionala României. Dennis Man pare că traversează cea mai bună formă a carierei şi a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, 6-2, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, în Liga Campionilor. Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei de la Eindhoven. După el a mai fost doar scoţianul Scott McTominay de la Napoli, cu 8.2, jucător care a reuşit, de asemenea, o dublă.

La final, Dennis a dezvăluit că trăieşte cel mai frumos moment al carierei lui. ”Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine. E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus internaționalul român.

Cum a marcat Dennis Man

– Dennis Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1.

– În minutul 76, Napoli a rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Lucca. Patru minute mai târziu, internaţionalul român şi-a trecut în cont dubla, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.