Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veşti proaste din Italia. Când revine Nicolae Stanciu? În pericol să rateze Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Veşti proaste din Italia. Când revine Nicolae Stanciu? În pericol să rateze Bosnia

Veşti proaste din Italia. Când revine Nicolae Stanciu? În pericol să rateze Bosnia

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 11:38

Comentarii
Veşti proaste din Italia. Când revine Nicolae Stanciu? În pericol să rateze Bosnia

Nicolae Stanciu este în pericol să rateze convocarea pentru meciul cu Bosnia. La finalul lunii septembrie, Nicolae Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. Accidentarea l-a ţinut departe pe tricolor şi de meciurile echipei naţionale. Acum, fotbalistul a reluat pregătirea şi se antrenează uşor, dar va mai rata cel puțin un meci la Genoa!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu nu va evolua nici în meciul celor de la Genoa cu Torino, programat în acest weekend, notează Tuttomercatoweb. Cel mai probabil, mijlocașul se va afla în lot abia cu Cremonese, programat pe 29 octombrie! Situaţia tinde să devină critică pentru fotbalist, care pare să aibă şanse minime astfel să prindă lotul pentru meciul cu Bosnia, în contextul în care selecţionerul a anunţat de curând că va da credit la echipa naţională jucătorilor care sunt titulari şi joacă meci de meci la echipele de club. ”Finala” pentru locul 2 în grupa H, Bosnia și Herțegovina – România, are loc în data de 15 noiembrie, de la ora 21:45! Deci, Stanciu are o perioadă foarte scurtă pentru a se recupera şi a juca la echipa lui de club.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Stanciu

Mircea Lucescu a lăsat de îneţes încă de la meciul cu Austria că Stanciu nu mai are gantat locul de titular la naţionala României. “Stanciu s-a accidentat. Trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. De când am preluat naționala nu a dat o pasă de gol. Eu îl aștept. Sper ca Serie A să îl readucă. Oricum eram hotărât să nu joace (n.r. cu Moldova și Austria)”, a spus Lucescu despre Stanciu.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Observator
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
14:26
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
13:53
Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB
13:47
Suporterii lui Bologna “invadează” Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB
13:39
Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs”
13:19
Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului
13:05
Dorinel Munteanu, pe lista unei noi echipe. De ce depinde totul
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 6 Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu!
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!