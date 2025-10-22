Veşti proaste din Italia. Când revine Nicolae Stanciu? În pericol să rateze Bosnia - Antena Sport

Nicolae Stanciu este în pericol să rateze convocarea pentru meciul cu Bosnia. La finalul lunii septembrie, Nicolae Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. Accidentarea l-a ţinut departe pe tricolor şi de meciurile echipei naţionale. Acum, fotbalistul a reluat pregătirea şi se antrenează uşor, dar va mai rata cel puțin un meci la Genoa!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu nu va evolua nici în meciul celor de la Genoa cu Torino, programat în acest weekend, notează Tuttomercatoweb. Cel mai probabil, mijlocașul se va afla în lot abia cu Cremonese, programat pe 29 octombrie! Situaţia tinde să devină critică pentru fotbalist, care pare să aibă şanse minime astfel să prindă lotul pentru meciul cu Bosnia, în contextul în care selecţionerul a anunţat de curând că va da credit la echipa naţională jucătorilor care sunt titulari şi joacă meci de meci la echipele de club. ”Finala” pentru locul 2 în grupa H, Bosnia și Herțegovina – România, are loc în data de 15 noiembrie, de la ora 21:45! Deci, Stanciu are o perioadă foarte scurtă pentru a se recupera şi a juca la echipa lui de club.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Stanciu

Mircea Lucescu a lăsat de îneţes încă de la meciul cu Austria că Stanciu nu mai are gantat locul de titular la naţionala României. “Stanciu s-a accidentat. Trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. De când am preluat naționala nu a dat o pasă de gol. Eu îl aștept. Sper ca Serie A să îl readucă. Oricum eram hotărât să nu joace (n.r. cu Moldova și Austria)”, a spus Lucescu despre Stanciu.