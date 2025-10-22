Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! "Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! “Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului”

Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! “Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului”

Publicat: 22 octombrie 2025, 10:30

Comentarii
Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului

Dennis Man, în tricoul lui PSV - Profimedia Images

Dennis Man a fost omul meciului PSV – Napoli 6-2, după ce a reuşit să marcheze primele sale două goluri în Champions League. La finalul partidei, antrenorul olandezilor, Peter Bosz, a avut numai cuvinte de laudă la adresa internaţionalului român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al doilea gol al românului de 27 de ani cotat la 10 milioane de euro a venit în urma unui şut extrem de puternic, de la marginea careului, la care portarul Milinkovic-Savic nu a avut nicio reacţie.

Antrenorul lui PSV, cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Man

“Acest băiat, Dennis Man, are un șut atât de puternic. Am văzut asemenea forţă în şut la un singur jucător: Kasper Dolberg (n.r. atacantul danez pe care l-a avut sub comandă la Ajax, în 2016-2017).

Man trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului. Are o tehnică aparte de a lovi mingea. Sunt fericit că lucrurile funcționează pentru el, această dublă e eliberatoare pentru Dennis

Când văd cum au intrat jucătorii în repriza a doua pot să spun un singur cuvânt: fantastic. Am avut un gol fantastic și din partea lui Couhaib Driouech.

Reclamă
Reclamă

Le-am spus deja în vestiar: “vă dau afară personal de pe teren dacă nu jucaţi așa de fiecare dată”. Ceea ce a arătat Driouech a fsot impresionant: nu doar golul şi pasa decisivă, dar şi felul în care se apără, sprinturile, asta vreau să văd la el”, a spus Peter Bosz, după PSV – Napoli 6-2.

Dennis Man, dublă în PSV – Napoli 6-2

Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Dennis Man a marcat în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au câştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).

Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialiştiImagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Observator
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
10:22
Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de Bologna: “Maradona din Carpaţi”. Ce scriu şi de Alibec
10:18
Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE
9:55
La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal – Barcelona nu se va mai juca la Miami
9:50
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico
9:46
“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul”
9:11
Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 4 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 5 Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu! 6 De la FCSB şi Sassulo, transfer în Liga 3 din România: “Bine ai venit!”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!