Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! "Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului" - Antena Sport

Dennis Man a fost omul meciului PSV – Napoli 6-2, după ce a reuşit să marcheze primele sale două goluri în Champions League. La finalul partidei, antrenorul olandezilor, Peter Bosz, a avut numai cuvinte de laudă la adresa internaţionalului român.

Al doilea gol al românului de 27 de ani cotat la 10 milioane de euro a venit în urma unui şut extrem de puternic, de la marginea careului, la care portarul Milinkovic-Savic nu a avut nicio reacţie.

Antrenorul lui PSV, cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Man

“Acest băiat, Dennis Man, are un șut atât de puternic. Am văzut asemenea forţă în şut la un singur jucător: Kasper Dolberg (n.r. atacantul danez pe care l-a avut sub comandă la Ajax, în 2016-2017).

Man trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului. Are o tehnică aparte de a lovi mingea. Sunt fericit că lucrurile funcționează pentru el, această dublă e eliberatoare pentru Dennis

Când văd cum au intrat jucătorii în repriza a doua pot să spun un singur cuvânt: fantastic. Am avut un gol fantastic și din partea lui Couhaib Driouech.