UEFA nu a ţinut cont! Decizia luată înainte de Real Madrid – Bayern Munchen, în ciuda protestelor bavarezilor

Real Madrid şi Bayern Munchen se întâlnesc marţi seară, în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Partida de pe Santiago Bernabeu este aşteptată cu sufletul la gură nu doar de fanii celor două echipe, fiind un adevărat blockbuster al competiţiei.
Primul meci va avea loc la Madrid, iar partida se va disputa cu acoperişul tras, aşa cum formaţia de pe Santiago Bernabeu a obişnuit în ultima perioadă, dând naştere la mai multe discuţii, în mod special din partea fanilor echipelor adverse care joacă la Madrid.
UEFA a decis! Real Madrid – Bayern Munchen se va juca cu acoperişul de pe Bernabeu tras
Potrivit as.com, Bayern Munchen nu a fost de acord ca acoperişul să fie tras, dar UEFA a acceptat cererea făcută de Real Madrid, protestul celor de la Bayern Munchen fiind în zadar.
Articolul 51 al regulamentului din UEFA Champions League precizează că decizia de a ţine sau nu deschis acoperişul aparţine arbitrului şi a delegatului UEFA. Cu toate acestea, nu puţine au fost dăţile când forul european şi-a dat acceptul cu uşurinţă atunci când echipa gazdă a cerut permisiunea, acolo unde este cazul.
Presa din Spania anunţă că meciul din manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League se va juca cu casa închisă. Şi biletele din sectorul rezervat oaspeţilor s-au epuizat, echipa lui Vincent Kompany urmând să fie susţinută de 4000 de suporteri pe Santiago Bernabeu.
Cele două echipe nu au avut un week-end uşor, înaintea meciului de marţi seară. Sâmbătă, Real Madrid a pierdut meciul de pe terenul lui Mallorca şi se află în acest moment la şapte puncte în spatele liderului Barcelona. De partea cealaltă, Bayern a câştigat duelul de pe terenul lui Freiburg cu 3-2. Până în minutul 81, gazdele au condus cu 2-0, dar echipa lui Kompany a întors rezultatul, marcând de trei ori pe final de meci.
Ultima oară, Real Madrid şi Bayern Munchen s-au întâlnit în semifinalele UEFA Champions League din sezonul 2023/24, atunci când madrilenii au obţinut calificarea în finală cu 4-3 la general. Sezonul respectiv, Real Madrid a cucerit trofeul, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund în ultimul act de pe Wembley.
