UEFA nu a ţinut cont! Decizia luată înainte de Real Madrid – Bayern Munchen, în ciuda protestelor bavarezilor

Real Madrid şi Bayern Munchen se întâlnesc marţi seară, în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Partida de pe Santiago Bernabeu este aşteptată cu sufletul la gură nu doar de fanii celor două echipe, fiind un adevărat blockbuster al competiţiei.

Primul meci va avea loc la Madrid, iar partida se va disputa cu acoperişul tras, aşa cum formaţia de pe Santiago Bernabeu a obişnuit în ultima perioadă, dând naştere la mai multe discuţii, în mod special din partea fanilor echipelor adverse care joacă la Madrid.

UEFA a decis! Real Madrid – Bayern Munchen se va juca cu acoperişul de pe Bernabeu tras

Potrivit as.com, Bayern Munchen nu a fost de acord ca acoperişul să fie tras, dar UEFA a acceptat cererea făcută de Real Madrid, protestul celor de la Bayern Munchen fiind în zadar.

Articolul 51 al regulamentului din UEFA Champions League precizează că decizia de a ţine sau nu deschis acoperişul aparţine arbitrului şi a delegatului UEFA. Cu toate acestea, nu puţine au fost dăţile când forul european şi-a dat acceptul cu uşurinţă atunci când echipa gazdă a cerut permisiunea, acolo unde este cazul.

Elite forwards on the ultimate stage 😤#UCL pic.twitter.com/894TB4vP3O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2026