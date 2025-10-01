Barcelona - PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii - Antena Sport

Barcelona – PSG, cel mai tare duel din seara de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Alte opt partide se vor disputa în această seară.
De la ora 19:45, Qarabag, echipă care a învins-o pe Benfica în prima etapă de Champions League, va primi vizita celor de la Copenhaga. Tot de la aceeaşi oră, Royale Union se va duela cu Newcastle.
Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), în etapa a doua din Champions League
Capul de afiş al serii este ţinut de duelul dintre Barcelona şi PSG. Campioana en-titre merge pe terenul semifinalistei de anul trecut din competiţia europeană.
Barcelona şi PSG s-au duelat ultima dată în 2024, în sferturile Champions League. Francezii s-au impus cu un 6-4 la general, urmând ca în semifinale să fie eliminaţi de Borussia Dortmund.
În 2021, cele două echipe s-au întâlnit în optimile competiţiei europene. Şi la momentul respectiv, francezii au obţinut calificarea, după 5-2 la general.
În 2017, Barcelona a oferit o revenire istorică. Catalanii s-au impus cu 6-1 în retur, după ce au pierdut cu 0-4 în tur. Returul de pe Camp Nou a fost una nebună, catalanii reuşind să marcheze două goluri în prelungiri prin Neymar şi Sergi Roberto.
Tot de la ora 22:00, Arsenal va primi vizita celor de la Olympiacos, Manchester City se va duela cu Monaco, în deplasare, iar Napoli, campioana din Serie A, se va duela cu Sporting.
Istvan Kovacs se va afla la centru în duelul dintre Villarreal şi Juventus, duel care se va juca tot de la ora 22:00. “Bătrâna Doamnă” a remizat cu Dortmund în prima etapă a grupei, scor 4-4, iar spaniolii au fost învinşi la limită de Tottenham, scor 0-1.
Programul serii de Champions League:
- Qarabag – Copenhaga, 19:45
- Royale Union – Newcastle, 19:45
- Arsenal – Olympiacos, 22:00
- Barcelona – PSG, 22:00
- Dortmund – Bilbao, 22:00
- Leverkusen – PSV, 22:00
- Monaco – Manchester City, 22:00
- Napoli – Sporting, 22:00
- Villarreal – Juventus, 22:00
