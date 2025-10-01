Barcelona - PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii - Antena Sport

Barcelona – PSG, cel mai tare duel din seara de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Alte opt partide se vor disputa în această seară.

De la ora 19:45, Qarabag, echipă care a învins-o pe Benfica în prima etapă de Champions League, va primi vizita celor de la Copenhaga. Tot de la aceeaşi oră, Royale Union se va duela cu Newcastle.

Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), în etapa a doua din Champions League

Capul de afiş al serii este ţinut de duelul dintre Barcelona şi PSG. Campioana en-titre merge pe terenul semifinalistei de anul trecut din competiţia europeană.

Barcelona şi PSG s-au duelat ultima dată în 2024, în sferturile Champions League. Francezii s-au impus cu un 6-4 la general, urmând ca în semifinale să fie eliminaţi de Borussia Dortmund.

În 2021, cele două echipe s-au întâlnit în optimile competiţiei europene. Şi la momentul respectiv, francezii au obţinut calificarea, după 5-2 la general.