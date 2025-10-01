Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona - PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii

Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii

Publicat: 1 octombrie 2025, 15:55

Comentarii
Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii

Lamine Yamal şi Nuno Mendes/ Profimedia

Barcelona – PSG, cel mai tare duel din seara de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Alte opt partide se vor disputa în această seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 19:45, Qarabag, echipă care a învins-o pe Benfica în prima etapă de Champions League, va primi vizita celor de la Copenhaga. Tot de la aceeaşi oră, Royale Union se va duela cu Newcastle.

Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), în etapa a doua din Champions League

Capul de afiş al serii este ţinut de duelul dintre Barcelona şi PSG. Campioana en-titre merge pe terenul semifinalistei de anul trecut din competiţia europeană.

Barcelona şi PSG s-au duelat ultima dată în 2024, în sferturile Champions League. Francezii s-au impus cu un 6-4 la general, urmând ca în semifinale să fie eliminaţi de Borussia Dortmund.

În 2021, cele două echipe s-au întâlnit în optimile competiţiei europene. Şi la momentul respectiv, francezii au obţinut calificarea, după 5-2 la general.

Reclamă
Reclamă

În 2017, Barcelona a oferit o revenire istorică. Catalanii s-au impus cu 6-1 în retur, după ce au pierdut cu 0-4 în tur. Returul de pe Camp Nou a fost una nebună, catalanii reuşind să marcheze două goluri în prelungiri prin Neymar şi Sergi Roberto.

Tot de la ora 22:00, Arsenal va primi vizita celor de la Olympiacos, Manchester City se va duela cu Monaco, în deplasare, iar Napoli, campioana din Serie A, se va duela cu Sporting.

Istvan Kovacs se va afla la centru în duelul dintre Villarreal şi Juventus, duel care se va juca tot de la ora 22:00. “Bătrâna Doamnă” a remizat cu Dortmund în prima etapă a grupei, scor 4-4, iar spaniolii au fost învinşi la limită de Tottenham, scor 0-1.

Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurştiUn copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurşti
Reclamă

Programul serii de Champions League:

  • Qarabag – Copenhaga, 19:45
  • Royale Union – Newcastle, 19:45
  • Arsenal – Olympiacos, 22:00
  • Barcelona – PSG, 22:00
  • Dortmund – Bilbao, 22:00
  • Leverkusen – PSV, 22:00
  • Monaco – Manchester City, 22:00
  • Napoli – Sporting, 22:00
  • Villarreal – Juventus, 22:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Observator
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
16:59
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
16:58
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
16:35
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
16:24
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”
15:55
EXCLUSIVCâte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”