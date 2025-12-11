Se știe prima echipă eliminată din Champions League. Două cluburi de top, șanse inifme să rămână "în viață" - Antena Sport

Etapa a șasea din Liga Campionilor s-a încheiat odată cu seara de miercuri, iar acest lucru a consemnat în același timp și prima eliminare din competiție a unei echipe. Ierarhia din UCL nu arată deloc bine nici pentru două formații de renume din Europa.

Kairat Almaty este clubul care își poate lua deja “adio” de la cea mai tare competiție europeană intercluburi, după ce în urma serii de miercuri a pierdut matematic orice șansă de a accede în fazele eliminatorii ale competiției. Kazahii au un singur punct acumulat după șase runde și un golaveraj de 4 goluri date și 15 primite.

Kairat, OUT din UCL. Ajax și Villarreal au și ele probleme

Singura echipă pe care Kairat a reușit să o încurce a fost Pafos, formația pentru care evolează Vlad Dragomir. În acel meci disputat în octombrie, scorul a fost 0-0.

Pe lângă ultima clasată din Champions League, mai sunt două echipe care au șanse de top care mai au șanse infime de a urca pe un loc de baraj pentru optimi. Ajax și Villarreal sunt cele două formații care sunt în mare pericol să fie și ele eliminate din competiție după etapa viitoare.

Olandezii au mai câștigat puțin timp după ce au învins-o pe Qarabag cu 4-2, la capătul unui meci nebun disputat în Azerbaidjan. Victoria din deplasare le-a adus “lăncierilor” primele puncte din acest sezon de UCL, în care mai au de jucat chiar contra lui Villarreal și lui Olympiacos.