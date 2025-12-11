Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor - Antena Sport

Închide meniul
Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 9:33

Vlad Dragomir, în timpul meciului dintre Juventus și Pafos / Profimedia

Vlad Dragomir a ieșit în evidență printr-o ocazie mare pe care a semnat-o pentru echipa sa în duelul dintre Juventus și Pafos, încheiat 2-0 pentru italieni. Acel moment a generat și o reacție din partea jurnaliștilor italieni, care în mod convențional i-au acordat și o notă după ce a evoluat timp de 78 de minute pe Allianz Stadium.

Dragomir a avut una dintre cele mai mari ocazii ale meciului din tabăra lui Pafos în minutul 33, când la o minge centrată din corner, mijlocașul a reluat spectaculos. Românul de 26 de ani a șutat din prima din voleu, însă mingea care s-a dus sub bară a fost pe portarul Di Gregorio, care a respins-o în afara terenului.

Vlad Dragomir a primit nota 5,5 de la italieni

După momentul petrecut în prima repriză la scorul de 0-0, presa din Italia a trecut în cont faza periculoasă a echipei din Cipru: “Dragomir! – O execuție din voleu, de la marginea careului, a fost respinsă în corner de Di Gregorio! Oaspeții au avut trei ocazii, dar Juve a rămas foarte timorată“, au scris în timpul partidei cei de la Gazzetta dello Sport.

O altă publicație de renume din “cizmă”, Tutto Mercato Web, s-a pronunțat în privința prestației per general a mijlocașului român și i-a oferit lui Dragomir nota 5,5.

Numărul 30 are evoluții în creștere, făcând cel mai bun joc în a doua parte a primei reprize, când este chiar aproape de gol. Per total, însă, prestația nu a fost la un nivel satisfăcător“, au notat jurnaliștii din Italia.

Pentru Pafos, care este lider în Cipru, urmează în Liga Campionilor partidele cu Chelsea și cu Slavia Praga. În acest moment, insularii se află pe poziția 26, la un singur punct distanță de ultimul loc care asigură accesul în fazele eliminatorii, ocupat în acest moment de Copenhaga.

