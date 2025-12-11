Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor - Antena Sport

Vlad Dragomir a ieșit în evidență printr-o ocazie mare pe care a semnat-o pentru echipa sa în duelul dintre Juventus și Pafos, încheiat 2-0 pentru italieni. Acel moment a generat și o reacție din partea jurnaliștilor italieni, care în mod convențional i-au acordat și o notă după ce a evoluat timp de 78 de minute pe Allianz Stadium.

Dragomir a avut una dintre cele mai mari ocazii ale meciului din tabăra lui Pafos în minutul 33, când la o minge centrată din corner, mijlocașul a reluat spectaculos. Românul de 26 de ani a șutat din prima din voleu, însă mingea care s-a dus sub bară a fost pe portarul Di Gregorio, care a respins-o în afara terenului.

Vlad Dragomir a primit nota 5,5 de la italieni

După momentul petrecut în prima repriză la scorul de 0-0, presa din Italia a trecut în cont faza periculoasă a echipei din Cipru: “Dragomir! – O execuție din voleu, de la marginea careului, a fost respinsă în corner de Di Gregorio! Oaspeții au avut trei ocazii, dar Juve a rămas foarte timorată“, au scris în timpul partidei cei de la Gazzetta dello Sport.

O altă publicație de renume din “cizmă”, Tutto Mercato Web, s-a pronunțat în privința prestației per general a mijlocașului român și i-a oferit lui Dragomir nota 5,5.

“Numărul 30 are evoluții în creștere, făcând cel mai bun joc în a doua parte a primei reprize, când este chiar aproape de gol. Per total, însă, prestația nu a fost la un nivel satisfăcător“, au notat jurnaliștii din Italia.