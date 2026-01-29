Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi - Antena Sport

Grupa principală UEFA Champions League s-a încheiat după 8 etape, iar lupta pentru calificările în optimi şi play-off s-a dat până în ultima secundă. Arsenal este singura echipă cu victorii pe linie. Tunarii sunt urmaţi în optimile de finală de Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City.

Printre echipele care au ratat calificarea directă în optimile de finală se numără Real Madrid, Interul lui Cristi Chivu, PSG, Juventus, Atletico Madrid sau Borussia Dortmund.

Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Real Madrid, PSG şi Inter ratează calificarea directă în optimi

1. Arsenal 24p

2. Bayern 21p

3. Liverpool 18p

4. Tottenham 17p

5. Barcelona 16p

6. Chelsea 16p

7. Sporting 16p

8. Manchester City 16p

Real Madrid a pierdut dramatic calificarea directă. Învinşi de Benfica lui Jose Mourinho, madrilenii au pierdut locul 8 în prelungiri, atunci când Sporting a marcat golul victoriei în meciul pe care l-a câştigat pe terenul lui Bilbao, scor 3-2.

Benfica s-a calificat dramatic în play-off, după ce a marcat chiar la ultima fază şi a scos-o pe Marseille din primele 24 de echipe. Eroul a fost chiar portarul Trubin, care a înscris cu o lovitură de cap.

Printre echipele eliminate se numără Napoli, campioana din Serie A, Marseille sau Ajax. Nici echipele Pafos şi PSV, echipele românilor Vlad Dragomir, respectiv Dennis Man, nu reuşesc să avanseze, fiind eliminate din competiţie.