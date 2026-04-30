Verdictul specialistului după momentul controversat din finalul meciului Atletico – Arsenal 1-1

Danny Makkelie a avut parte de un meci complicat la Madrid, între Atletico şi Arsenal, 1-1, în turul semifinalei de Champions League. Olandezul a acordat trei lovituri de la 11 metri, dar la a treia a fost întors de VAR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 78 al duelului din Spania, Eze a căzut după un duel cu Hancko şi Makkelie a arătat fără ezitare punctul de la 11 metri. A făcut însă apoi semn că a primit indicaţii în cască de la VAR.

Verdictul specialistului după momentul controversat din Atletico – Arsenal 1-1

Batavul a fost chemat să revadă duelul dintre cei doi şi a luat ulterior decizia de a anula penalty-ul care i-ar fi putut aduce în avantaj pe tunari pe final de meci. Mark Halsey, fost arbitru în Premier League, susţine că VAR nu trebuia să intervină la această fază.

“Am văzut încă o lovitură de pedeapsă controversată acordată și apoi anulată după intervenția VAR. Acum, pentru mine, în timp real, am crezut că a fost un fault clar al lui Hancko asupra lui Eze.

Da, a fost contact. Arbitrul Danny Makkelie acordă fault în timp real, iar apoi VAR recomandă revizuirea. A fost o eroare clară și evidentă a arbitrului meciului? În opinia mea , nu. Contactul există. Deci nu este o eroare clară și evidentă, așa că de ce s-a implicat din nou VAR-ul?”, a spus fostul arbitru, citat de The Sun.