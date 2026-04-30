Verdictul specialistului după momentul controversat din finalul meciului Atletico – Arsenal 1-1

Danny Makkelie a avut parte de un meci complicat la Madrid, între Atletico şi Arsenal, 1-1, în turul semifinalei de Champions League. Olandezul a acordat trei lovituri de la 11 metri, dar la a treia a fost întors de VAR.
În minutul 78 al duelului din Spania, Eze a căzut după un duel cu Hancko şi Makkelie a arătat fără ezitare punctul de la 11 metri. A făcut însă apoi semn că a primit indicaţii în cască de la VAR.
Verdictul specialistului după momentul controversat din Atletico – Arsenal 1-1
Batavul a fost chemat să revadă duelul dintre cei doi şi a luat ulterior decizia de a anula penalty-ul care i-ar fi putut aduce în avantaj pe tunari pe final de meci. Mark Halsey, fost arbitru în Premier League, susţine că VAR nu trebuia să intervină la această fază.
“Am văzut încă o lovitură de pedeapsă controversată acordată și apoi anulată după intervenția VAR. Acum, pentru mine, în timp real, am crezut că a fost un fault clar al lui Hancko asupra lui Eze.
Da, a fost contact. Arbitrul Danny Makkelie acordă fault în timp real, iar apoi VAR recomandă revizuirea. A fost o eroare clară și evidentă a arbitrului meciului? În opinia mea , nu. Contactul există. Deci nu este o eroare clară și evidentă, așa că de ce s-a implicat din nou VAR-ul?”, a spus fostul arbitru, citat de The Sun.
Arteta, evervat la culme de decizia lui Makkelie
”Sunt extrem de dezamăgit și enervat. A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia asta care schimbă cursul acestei duble manșe. Sunt foarte, foarte supărat.
Nu (n.r. am vorbit cu arbitrul), dar întreaga fază spune o poveste. Există un contact clar. Dacă iei acea decizie, nu poți să o întorci. Când trebuie să o vezi de 13 ori… la acest nivel este complet inacceptabil”, a spus Arteta citat The Guardian.
