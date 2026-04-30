Verdictul specialistului după momentul controversat din finalul meciului Atletico – Arsenal 1-1

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 10:19

Verdictul specialistului după momentul controversat din finalul meciului Atletico – Arsenal 1-1

Danny Makkelie, în timpul meciului Atletico - Arsenal 1-1 - Profimedia Images

Danny Makkelie a avut parte de un meci complicat la Madrid, între Atletico şi Arsenal, 1-1, în turul semifinalei de Champions League. Olandezul a acordat trei lovituri de la 11 metri, dar la a treia a fost întors de VAR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 78 al duelului din Spania, Eze a căzut după un duel cu Hancko şi Makkelie a arătat fără ezitare punctul de la 11 metri. A făcut însă apoi semn că a primit indicaţii în cască de la VAR.

Verdictul specialistului după momentul controversat din Atletico – Arsenal 1-1

Batavul a fost chemat să revadă duelul dintre cei doi şi a luat ulterior decizia de a anula penalty-ul care i-ar fi putut aduce în avantaj pe tunari pe final de meci. Mark Halsey, fost arbitru în Premier League, susţine că VAR nu trebuia să intervină la această fază.

“Am văzut încă o lovitură de pedeapsă controversată acordată și apoi anulată după intervenția VAR. Acum, pentru mine, în timp real, am crezut că a fost un fault clar al lui Hancko asupra lui Eze.

Da, a fost contact. Arbitrul Danny Makkelie acordă fault în timp real, iar apoi VAR recomandă revizuirea. A fost o eroare clară și evidentă a arbitrului meciului? În opinia mea , nu. Contactul există. Deci nu este o eroare clară și evidentă, așa că de ce s-a implicat din nou VAR-ul?”, a spus fostul arbitru, citat de The Sun.

Reclamă
Reclamă

Arteta, evervat la culme de decizia lui Makkelie

”Sunt extrem de dezamăgit și enervat. A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia asta care schimbă cursul acestei duble manșe. Sunt foarte, foarte supărat.

Nu (n.r. am vorbit cu arbitrul), dar întreaga fază spune o poveste. Există un contact clar. Dacă iei acea decizie, nu poți să o întorci. Când trebuie să o vezi de 13 ori… la acest nivel este complet inacceptabil”, a spus Arteta citat The Guardian.

Se caută români care știu meserie. Salarii de până la 6.100 de euroSe caută români care știu meserie. Salarii de până la 6.100 de euro
Reclamă
Reclamă
