Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica - Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă

Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 11:07

Comentarii
Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă

Vinicius Jr şi Gianluca Prestianni, în centrul unui scandal în Benfica - Real Madrid 0-1/ Profimedia

Gianluca Prestianni a recunoscut totul, la câteva zile după scandalul uriaș din meciul Benfica – Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în turul play-off-ului pentru optimi din Champions League. Mijlocașul „vulturilor” le-a spus celor de la UEFA cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întregul scandal a pornit în minutul 50, după ce Vinicius a marcat și s-a bucurat în fața fanilor portughezi. Când jucătorii se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, starul brazilian a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adus injurii rasiste. 

Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1 

Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute, Vinicius chiar refuzând să mai joace. După meci, au apărut informații conform cărora Gianluca Prestianni i-ar fi spus „maimuță” starului brazilian. 

Totuși, mijlocașul argentinian le-a spus celor de la UEFA ce s-a întâmplat. Conform espn.com, Prestianni l-ar fi numit „homosexual” pe Vinicius.  

Cu toate acestea, chiar dacă nu i-a adus injurii rasiste, Gianluca Prestianni poate primi o suspendare uriașă din partea forului continental, de cel puțin zece etape, așa cum este menționat în regulamentele disciplinare. 

Reclamă
Reclamă

Orice entitate sau persoană supusă acestor regulamente care insultă demnitatea umane a unei persoane sau a unui grup de persoane, indiferent de motiv, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea etnică, genul sau orientarea sexuală, este pasibilă de o suspendare de cel puțin zece meciuri sau pentru o perioadă determinată de timp, ori de orice altă sancțiune adecvată”, se arată în regulamentele UEFA. 

UEFA a deschis o investigație, după incidentele petrecute în meciul de la Lisabona. Cu toate acestea, verdictul final privind suspendarea lui Gianluca Prestianni poate veni mai târziu, astfel că mijlocașul ar putea fi pe teren la returul de miercuri, de pe Bernabeu.

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:59
Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit”
12:49
Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1
12:47
Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă