Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica - Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă - Antena Sport

Gianluca Prestianni a recunoscut totul, la câteva zile după scandalul uriaș din meciul Benfica – Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în turul play-off-ului pentru optimi din Champions League. Mijlocașul „vulturilor” le-a spus celor de la UEFA cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius.
Întregul scandal a pornit în minutul 50, după ce Vinicius a marcat și s-a bucurat în fața fanilor portughezi. Când jucătorii se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, starul brazilian a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adus injurii rasiste.
Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1
Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute, Vinicius chiar refuzând să mai joace. După meci, au apărut informații conform cărora Gianluca Prestianni i-ar fi spus „maimuță” starului brazilian.
Totuși, mijlocașul argentinian le-a spus celor de la UEFA ce s-a întâmplat. Conform espn.com, Prestianni l-ar fi numit „homosexual” pe Vinicius.
Cu toate acestea, chiar dacă nu i-a adus injurii rasiste, Gianluca Prestianni poate primi o suspendare uriașă din partea forului continental, de cel puțin zece etape, așa cum este menționat în regulamentele disciplinare.
„Orice entitate sau persoană supusă acestor regulamente care insultă demnitatea umane a unei persoane sau a unui grup de persoane, indiferent de motiv, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea etnică, genul sau orientarea sexuală, este pasibilă de o suspendare de cel puțin zece meciuri sau pentru o perioadă determinată de timp, ori de orice altă sancțiune adecvată”, se arată în regulamentele UEFA.
UEFA a deschis o investigație, după incidentele petrecute în meciul de la Lisabona. Cu toate acestea, verdictul final privind suspendarea lui Gianluca Prestianni poate veni mai târziu, astfel că mijlocașul ar putea fi pe teren la returul de miercuri, de pe Bernabeu.
