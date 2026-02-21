Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica - Real Madrid 0-1. Suspendarea pe care o riscă - Antena Sport

Gianluca Prestianni a recunoscut totul, la câteva zile după scandalul uriaș din meciul Benfica – Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în turul play-off-ului pentru optimi din Champions League. Mijlocașul „vulturilor” le-a spus celor de la UEFA cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius.

Întregul scandal a pornit în minutul 50, după ce Vinicius a marcat și s-a bucurat în fața fanilor portughezi. Când jucătorii se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, starul brazilian a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adus injurii rasiste.

Prestianni a recunoscut totul: cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în Benfica – Real Madrid 0-1

Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute, Vinicius chiar refuzând să mai joace. După meci, au apărut informații conform cărora Gianluca Prestianni i-ar fi spus „maimuță” starului brazilian.

Totuși, mijlocașul argentinian le-a spus celor de la UEFA ce s-a întâmplat. Conform espn.com, Prestianni l-ar fi numit „homosexual” pe Vinicius.

Cu toate acestea, chiar dacă nu i-a adus injurii rasiste, Gianluca Prestianni poate primi o suspendare uriașă din partea forului continental, de cel puțin zece etape, așa cum este menționat în regulamentele disciplinare.