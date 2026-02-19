Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: "Inacceptabil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”

Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 13:37

Comentarii
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: Inacceptabil

Vinicius Jr şi Gianluca Prestianni, în centrul unui scandal în Benfica - Real Madrid 0-1/ Profimedia

Real Madrid îl apără pe Vinicius Jr, după scandalul uriaş din meciul cu Benfica. Starul brazilian l-a acuzat pe Ginaluca Prestianni de faptul că i-a adus injurii rasiste, imediat după golul marcat în minutul 50.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius s-a bucurat în fața galeriei Benficăi, după golul superb marcat. În momentul în care „galacticii” se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, brazilianul a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adresat cuvinte rasiste.

Real Madrid, comunicat oficial după scandalul dintre Vinicius Jr şi Gianluca Prestianni

Real Madrid a anunţat că a trimis către UEFA toate documentele avute, în vederea investigaţiei deschise de forul european. “Galacticii” au condamnat ceea ce s-a întâmplat în duelul câştigat la Lisabona, cu Benfica, scor 1-0, catalogând episodul petrecut între Vinicius şi Gianluca Prestianni ca fiind unul “inacceptabil”.

“Real Madrid anunţă că a trimis către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele petrecute marţea trecută, 17 februarie, în meciul pe care echipa l-a disputat în Champions League la Lisabona, cu Benfica.

Clubul nostru a colaborat activ la ancheta deschisă de UEFA, după episoadele inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid este recunoscătoare pentru sprijinul, suportul şi afecţiunea unanimă pe care jucătorul nostru, Vinicius Jr., le-a primit din toate sectoarele fotbalului mondial.

Real Madrid va coninua să lucreze, în colaborare cu toate insituţiile, pentru a eradica rasismul, violenţa şi ura în sport şi în societate”, a transmis Real Madrid, pe site-ul oficial.

Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavruFemeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
13:55
VIDEOTabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine se duelează Cristiano Ronaldo
13:36
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”
13:19
Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid
13:16
Gigi Becali, atac cu talpa sus: “Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui”
13:00
VIDEOLando Norris, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente a zilei de la Bahrain. A doua va începe de la ora 14:00
12:57
VideoPierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: “Ar fi fost mândru”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”