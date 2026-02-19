Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: "Inacceptabil" - Antena Sport

Real Madrid îl apără pe Vinicius Jr, după scandalul uriaş din meciul cu Benfica. Starul brazilian l-a acuzat pe Ginaluca Prestianni de faptul că i-a adus injurii rasiste, imediat după golul marcat în minutul 50.
Vinicius s-a bucurat în fața galeriei Benficăi, după golul superb marcat. În momentul în care „galacticii” se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, brazilianul a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adresat cuvinte rasiste.
Real Madrid, comunicat oficial după scandalul dintre Vinicius Jr şi Gianluca Prestianni
Real Madrid a anunţat că a trimis către UEFA toate documentele avute, în vederea investigaţiei deschise de forul european. “Galacticii” au condamnat ceea ce s-a întâmplat în duelul câştigat la Lisabona, cu Benfica, scor 1-0, catalogând episodul petrecut între Vinicius şi Gianluca Prestianni ca fiind unul “inacceptabil”.
“Real Madrid anunţă că a trimis către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele petrecute marţea trecută, 17 februarie, în meciul pe care echipa l-a disputat în Champions League la Lisabona, cu Benfica.
Clubul nostru a colaborat activ la ancheta deschisă de UEFA, după episoadele inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci.
Real Madrid este recunoscătoare pentru sprijinul, suportul şi afecţiunea unanimă pe care jucătorul nostru, Vinicius Jr., le-a primit din toate sectoarele fotbalului mondial.
Real Madrid va coninua să lucreze, în colaborare cu toate insituţiile, pentru a eradica rasismul, violenţa şi ura în sport şi în societate”, a transmis Real Madrid, pe site-ul oficial.
- Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid
- “Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!” Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica – Real
- “Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
- Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa”
- Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt