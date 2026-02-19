Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: "Inacceptabil" - Antena Sport

Real Madrid îl apără pe Vinicius Jr, după scandalul uriaş din meciul cu Benfica. Starul brazilian l-a acuzat pe Ginaluca Prestianni de faptul că i-a adus injurii rasiste, imediat după golul marcat în minutul 50.

Vinicius s-a bucurat în fața galeriei Benficăi, după golul superb marcat. În momentul în care „galacticii” se pregăteau să repună balonul în joc de la mijlocul terenului, brazilianul a alergat către arbitrul Francois Letexier pentru a-i spune că Prestianni i-a adresat cuvinte rasiste.

Real Madrid, comunicat oficial după scandalul dintre Vinicius Jr şi Gianluca Prestianni

Real Madrid a anunţat că a trimis către UEFA toate documentele avute, în vederea investigaţiei deschise de forul european. “Galacticii” au condamnat ceea ce s-a întâmplat în duelul câştigat la Lisabona, cu Benfica, scor 1-0, catalogând episodul petrecut între Vinicius şi Gianluca Prestianni ca fiind unul “inacceptabil”.

“Real Madrid anunţă că a trimis către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele petrecute marţea trecută, 17 februarie, în meciul pe care echipa l-a disputat în Champions League la Lisabona, cu Benfica.

Clubul nostru a colaborat activ la ancheta deschisă de UEFA, după episoadele inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci.