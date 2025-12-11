De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City - Antena Sport

Real Madrid a ieșit în evidență printr-o statistică nedorită în eșecul suferit contra lui Manchester City în Liga Campionilor, scor 1-2. Pe lângă înfrângerea nedorită de pe Bernabeu, elevii lui Xabi Alonso au atins o contraperformanță pe plan ofensiv nemaivăzută de 22 de sezoane de UCL.
Realul a suferit al treilea eșec din ultimele opt meciuri, după ce s-a văzut înfrântă de Manchester City pe Bernabeu grație golurilor marcate de Erling Haaland și Nico O’Reilly. Pe plan ofensiv, formația “blanco” nu a fost deloc eficientă în cadrarea șuturilor sale pe spațiul porții, iar asta s-a văzut și pe statistică.
Statistică negativă pentru Real Madrid după eșecul cu City
Concret, Real Madrid a avut un singur șut pe poartă, spre deosebire de cele opt ale lui Manchester City. Din sezonul 2003/04 nu s-a mai întâmplat ca formația din capitala Spaniei să fie atât de slabă din acest punct de vedere pe plan ofensiv.
1 – Real Madrid only had one shot on target in this match against Manchester City, their lowest tally in a Champions League match at the Bernabéu Stadium since at least 2003/04. Accuracy. pic.twitter.com/J9LaepJ6Y8
— OptaJose (@OptaJose) December 10, 2025
Merită menționat că echipa lui Xabi Alonso a avut și o bară în minutul 85 la o lovitură de cap a lui Endrick, însă aceste ocazii nu se contorizează drept șuturi pe poartă. Deși la acest capitol madrilenii nu au excelat, au întrecut-o în schimb pe Manchester City la șuturi în total, unde raportul a fost 16-12 în favoarea formației “blanco”.
Pentru Real Madrid și Xabi Alonso, care va rămâne momentan pe banca echipei, urmează duelul cu Deportivo Alaves din campionat, care va avea loc duminică, de la ora 22:00.
