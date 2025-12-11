De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City - Antena Sport

Real Madrid a ieșit în evidență printr-o statistică nedorită în eșecul suferit contra lui Manchester City în Liga Campionilor, scor 1-2. Pe lângă înfrângerea nedorită de pe Bernabeu, elevii lui Xabi Alonso au atins o contraperformanță pe plan ofensiv nemaivăzută de 22 de sezoane de UCL.

Realul a suferit al treilea eșec din ultimele opt meciuri, după ce s-a văzut înfrântă de Manchester City pe Bernabeu grație golurilor marcate de Erling Haaland și Nico O’Reilly. Pe plan ofensiv, formația “blanco” nu a fost deloc eficientă în cadrarea șuturilor sale pe spațiul porții, iar asta s-a văzut și pe statistică.

Statistică negativă pentru Real Madrid după eșecul cu City

Concret, Real Madrid a avut un singur șut pe poartă, spre deosebire de cele opt ale lui Manchester City. Din sezonul 2003/04 nu s-a mai întâmplat ca formația din capitala Spaniei să fie atât de slabă din acest punct de vedere pe plan ofensiv.

1 – Real Madrid only had one shot on target in this match against Manchester City, their lowest tally in a Champions League match at the Bernabéu Stadium since at least 2003/04. Accuracy. pic.twitter.com/J9LaepJ6Y8

— OptaJose (@OptaJose) December 10, 2025

Merită menționat că echipa lui Xabi Alonso a avut și o bară în minutul 85 la o lovitură de cap a lui Endrick, însă aceste ocazii nu se contorizează drept șuturi pe poartă. Deși la acest capitol madrilenii nu au excelat, au întrecut-o în schimb pe Manchester City la șuturi în total, unde raportul a fost 16-12 în favoarea formației “blanco”.