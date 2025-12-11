Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct

Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct

Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 8:20

Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct

Xabi Alonso şi Pep Guardiola, înaintea unui meci - Profimedia Images

Înaintea meciului dintre Real Madrid şi Manchester City s-a vorbit mult despre o eventuală demitere a lui Xabi Alonso, în cazul în care galacticii vor pierde duelul cu trupa lui Pep Guardiola.

Chiar dacă cetăţenii s-au impus cu 2-1, ibericii nu se mai gândesc la despărţire, iar felul în care a jucat Real Madrid le-a trezit speranţe fanilor. Mai mult, Xabi a fost întrebat direct dacă pleacă de la echipă şi a venit cu răspunsul.

Xabi Alonso nu pleacă de la Real Madrid

”Nu este vorba despre mine. Sunt concentrat pe următorul meci al lui Real Madrid, care este ceea ce contează”, a fost tot ce a spus Alonso, conform Marca.

”Mi-a plăcut prestația lui Rodrygo, mai ales că am văzut iar acea calitate individuală a sa, abilitatea de a dribla, dar și faptul că a marcat un gol, ceea ce a fost important pentru el.

M-am bucurat mult de acea fază. Simt sprijinul jucătorilor, ne pregătim împreună pentru meciuri, simt apropierea lor în fiecare zi, iar azi nu au făcut excepție”, a mai spus Alonso.

Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor. Englezii sunt pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 13 puncte, iar Real e a şaptea, cu 12 puncte.

