Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City

Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 8:24

Comentarii
Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City

Xabi Alonso, în timpul unui meci / Profimedia

Soarta lui Xabi Alonso pe banca Realului era considerată în pericol după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, de această dată în Champions League cu Manchester City, scor 1-2. Cu toate acestea, jurnaliștii din Spania anunță că oficialii clubului au decis să îi mai acorde timp tehnicianului de 44 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a ajuns la trei înfrângeri în ultimele opt meciuri, după ce a fost învinsă cu 2-1 de Manchester City în Champions League. Înainte de acest meci, publicațiile din Spania anunțau că un eșec va fi echivalent cu demiterea lui Xabi Alonso de către conducere, însă Florentino Perez și colegii săi și-ar fi schimbat planurile.

Xabi Alonso rămâne în continuare la Real Madrid

După finalul meciului de pe Bernabeu, cele mai importante cotidiene din Spania care acoperă subiecte din jurul Realului au anunțat la unison că Xabi Alonso nu va pleca de la echipă. Cei de la Diario AS au transmis că antrenorul nu va fi demis, în timp ce cei de la Marca au titrat: “Nu este o seară de concediere“.

În articolul celei de-a doua surse menționate apare și informația potrivit căreia antrenorul “blanco” a câștigat timp din partea conducerii. Concret, atitudinea arătată de jucători și declarațiile lor de susținere față de Xabi i-au convins pe cei din conducere să nu renunțe la serviciile la tehnicianului adus “pe cai mari” în vară.

De când a venit la Real Madrid, Alonso a adunat 19 victorii, patru remize și cinic înfrângeri, un bilanț bun care este însă “umbrit” de ce s-a întâmplat în ultima perioadă. În precedentele opt meciuri, “galacticii” au adunat doar două victorii.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Observator
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei
Fanatik.ro
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei
9:05
Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe”
8:41
De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City
8:32
Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso
8:20
Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct
23:55 10 dec.
Real Madrid – Manchester City 1-2, în meciul serii din UCL. Viitorul lui Xabi Alonso, în pericol. Rezultatele și clasamentul
23:52 10 dec.
Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă