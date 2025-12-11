Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City - Antena Sport

Soarta lui Xabi Alonso pe banca Realului era considerată în pericol după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, de această dată în Champions League cu Manchester City, scor 1-2. Cu toate acestea, jurnaliștii din Spania anunță că oficialii clubului au decis să îi mai acorde timp tehnicianului de 44 de ani.

Real Madrid a ajuns la trei înfrângeri în ultimele opt meciuri, după ce a fost învinsă cu 2-1 de Manchester City în Champions League. Înainte de acest meci, publicațiile din Spania anunțau că un eșec va fi echivalent cu demiterea lui Xabi Alonso de către conducere, însă Florentino Perez și colegii săi și-ar fi schimbat planurile.

Xabi Alonso rămâne în continuare la Real Madrid

După finalul meciului de pe Bernabeu, cele mai importante cotidiene din Spania care acoperă subiecte din jurul Realului au anunțat la unison că Xabi Alonso nu va pleca de la echipă. Cei de la Diario AS au transmis că antrenorul nu va fi demis, în timp ce cei de la Marca au titrat: “Nu este o seară de concediere“.

În articolul celei de-a doua surse menționate apare și informația potrivit căreia antrenorul “blanco” a câștigat timp din partea conducerii. Concret, atitudinea arătată de jucători și declarațiile lor de susținere față de Xabi i-au convins pe cei din conducere să nu renunțe la serviciile la tehnicianului adus “pe cai mari” în vară.

De când a venit la Real Madrid, Alonso a adunat 19 victorii, patru remize și cinic înfrângeri, un bilanț bun care este însă “umbrit” de ce s-a întâmplat în ultima perioadă. În precedentele opt meciuri, “galacticii” au adunat doar două victorii.