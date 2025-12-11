Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso

Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 8:32

Comentarii
Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso

Thibaut Courtois, în timpul unui meci - Profimedia Images

Thibaut Courtois a vorbit deschis după Real Madrid – Manchester City 1-2 despre relaţia pe care jucătorii galacticilor o au cu Xabi Alonso, antrenor despre care ibericii au scris înainte partidei că se află în pericolul demiterii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă trupa lui Guardiola s-a impus pe Bernabeu, Real Madrid a jucat spectaculos în multe momente, chiar dacă nu l-a avut pe teren pe Kylian Mbappe.

Thibaut Courtois: “Suntem alături de Xabi Alonso”

La finalul partidei, portarul belgian a dat din casă şi a explicat ce fel de relaţie au jucătorii de la Real Madrid cu antrenorul venit în această vară. În presa din Spania, s-a scris mult despre anumite tensiuni apărute între cele două părţi.

”Suntem alături de Xabi Alonso. Îl susținem 100% și asta se vede pe teren”, a declarat Courtois, citat de Fabrizio Romano.

”Nu este vorba despre mine. Sunt concentrat pe următorul meci al lui Real Madrid, care este ceea ce contează”, a spus şi Xabi, atunci când a fost întrebat despre plecarea de la Madrid.

Reclamă
Reclamă

Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor. Englezii sunt pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 13 puncte, iar Real e a şaptea, cu 12 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Observator
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
Fanatik.ro
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
9:33
Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor
9:05
Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe”
8:41
De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City
8:24
Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City
8:20
Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct
23:55 10 dec.
Real Madrid – Manchester City 1-2, în meciul serii din UCL. Viitorul lui Xabi Alonso, în pericol. Rezultatele și clasamentul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă