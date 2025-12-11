Thibaut Courtois a dat cărţile pe faţă despre relaţia vestiarului cu Xabi Alonso - Antena Sport

Thibaut Courtois a vorbit deschis după Real Madrid – Manchester City 1-2 despre relaţia pe care jucătorii galacticilor o au cu Xabi Alonso, antrenor despre care ibericii au scris înainte partidei că se află în pericolul demiterii.

Chiar dacă trupa lui Guardiola s-a impus pe Bernabeu, Real Madrid a jucat spectaculos în multe momente, chiar dacă nu l-a avut pe teren pe Kylian Mbappe.

Thibaut Courtois: “Suntem alături de Xabi Alonso”

La finalul partidei, portarul belgian a dat din casă şi a explicat ce fel de relaţie au jucătorii de la Real Madrid cu antrenorul venit în această vară. În presa din Spania, s-a scris mult despre anumite tensiuni apărute între cele două părţi.

”Suntem alături de Xabi Alonso. Îl susținem 100% și asta se vede pe teren”, a declarat Courtois, citat de Fabrizio Romano.

”Nu este vorba despre mine. Sunt concentrat pe următorul meci al lui Real Madrid, care este ceea ce contează”, a spus şi Xabi, atunci când a fost întrebat despre plecarea de la Madrid.