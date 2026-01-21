Fabio Capello nu a menajat Interul lui Chivu după eşecul cu Arsenal - Antena Sport

Fabio Capello a criticat Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Arsenal, 1-3, de pe Meazza, care periclitează şansele nerazzurrilor de a prinde direct optimile Ligii Campionior.

Capello a vorbit de lipsa de personalitate a echipei, dar şi de absenţa lui Hakan Calhanoglu, cel care a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Inter în acest sezon, cu 8 goluri şi 4 pase decisive.

Fabio Capello nu a menajat Interul lui Chivu după eşecul cu Arsenal

“Dacă mă aşteptam la mai mult de la Inter? Da, aşteptam mai mult atunci când vorbim de personalitate. Cred că absenţa lui Calhanoglu nu poate fi trecută cu vederea. E un jucător care verticalizează jocul cu pase rapide, ar fi putut ajuta.

Inter a fost periculoasă de câte ori a fost agresivă, dar şuturile la poartă au fost slabe. Ceea ce nu s-a întâmplat cu adversarul ei, care are o tehnică excelentă, ce m-a impresionat. Nu au aruncat niciodată o minge în careul advers.

Au avut caracter când avut mingea în posesie. E greu să le iei mingea. Dar când Inter a fost la conducere, putea fi mai periculoasă”, a spus Capello, citat de tuttomercatoweb.com.