Inter - Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt - Manchester City - Antena Sport

Pauză!

Min. 24: GOL! Bodo/Glimt face surpriza și își majorează avantajul prin același Hogh.

Min. 22: GOL! Norvegienii deschid scorul prin Hogh!

Min 1: Start de meci!

Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge

Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge Manchester City: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Alleyne, Nouri – Reijnders, Rodri, O`Reilly – Foden, Haaland, Cherki

Kairat Almaty – Club Brugge 1-4

Final de meci!

Min. 90+2: GOL! Gazdele reduc din diferență prin Sadybekov.

Min. 85: GOL! Mechele face 4-0.

Min. 74: GOL! Belgienii duc scorul la 3-0, grație reușitei lui Vermont.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 38: GOL! Vanaken dublează avantajul oaspeților.

Min. 32: GOL! Club Brugge deschide scorul prin Stankovic.

Min. 1: Start de meci!

Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Glazer, Kasabulat – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Santos.

Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Glazer, Kasabulat – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Santos. Brugge: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele – Forbs, Stankovic, Vetlesen, Seys – Vanaken, Vermant, Diakhon.

Inter – Arsenal, meciul serii în Liga Campionilor

Liga Campionilor revine cu dueluri de calibru, în prim-plan fiind disputa de la Milano, dintre Inter și Arsenal. Cristi Chivu va avea în față una dintre cele mai în formă echipe din lume, liderul din Premier League.

La ultimul duel direct dintre cele două, gruparea din Serie A a avut câștig de cauză, reușind să se impună cu scorul de 1-0, grație unui penalty transformat de Hakan Calhanoglu.