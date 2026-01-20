Inter - Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt - Manchester City - Antena Sport

UEFA Champions League a adus meciuri de top în faza principală a grupelor, iar ziua de marți a adus în scenă dueluri fantastice, transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Capul de afiș al serii a fost disputa care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal.
Inter – Arsenal 1-3. LIVE SCORE cu toate cele şapte meciuri
- Sporting Lisabona – PSG 2-1 min. 90. Luis Suarez
- Villarreal – Ajax Amsterdam 1-2. Min. 90 Oliver Edvardsen
- Sporting Lisabona – PSG 1-1 min. 79. Khvicha Kvaratskhelia
- Real Madrid – AS Monaco 6-1. min. 81 Bellingham J.
- Sporting Lisabona – PSG 1-0 min. 74 Luis Suarez
- Real Madrid – AS Monaco 5-1. min. 72 Teze J.
- FC Copenhaga – Napoli 1-1. Min. 72 Jordan Larsson
- Real Madrid – AS Monaco 5-0. Min.63 Vinicius
- Villarreal – Ajax Amsterdam 1-1. Min. 61 Oscar Gloukh
- Real Madrid – AS Monaco 4-0. Min. 55 Thilo Kehrer (autogol)
- Real Madrid – AS Monaco 3-0. Min. 52 Mastantuono
- Villarreal – Ajax Amsterdam 1-0. Min. 49 Tanitoluwa Oluwaseyi
- Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0. Min. 45 Mehdi Taremi
- FC Copenhaga – Napoli 0-1. Min. 39 Scott McTominay
- Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 2-0. Min 38. Dominic Solanke
- Inter – Arsenal 1-2. Min. 31. Gabriel Jesus
- Real Madrid – AS Monaco 2-0. Min. 26 Mbappe
- Inter – Arsenal 1-1. Min. 18. Sucic
- Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 1-0. Min 11. Cristian Romero
- Inter – Arsenal 0-1. Min. 10. Gabriel Jesus
- Real Madrid – AS Monaco 1-0. Min. 5 Mbappe
- Olympiacos – Bayer Leverkusen 1-0. Min. 2 Costinha
- Partidele au început.
Meciurile zilei de marți în UEFA Champions League. Vezi toate rezultatele:
- Kairat Almaty – Club Brugge 1-4
- Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
- FC Copenhaga – Napoli 1-1
- Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0
- Real Madrid – AS Monaco 6-1
- Sporting Lisabona – PSG 2-1
- Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 2-0
- Villarreal – Ajax Amsterdam 1-2
- Inter – Arsenal 1-3
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
Final de meci!
Min. 64: Bară Bodo/Glimt! Hauge trimite la vinclu, dar mingea lovește bara.
Min. 62: Cartonaș roșu City! Rodri vede două cartonașe galbene în doar un minut și este eliminat.
Min. 60: GOL! Cherki reduce din diferență pentru „cetățeni”.
Min. 58: GOL! Nebunie! Bodo/Glimt face 3-0 prin Hauge.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 24: GOL! Bodo/Glimt face surpriza și își majorează avantajul prin același Hogh.
Min. 22: GOL! Norvegienii deschid scorul prin Hogh!
Min 1: Start de meci!
- Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge
- Manchester City: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Alleyne, Nouri – Reijnders, Rodri, O`Reilly – Foden, Haaland, Cherki
Kairat Almaty – Club Brugge 1-4
Final de meci!
Min. 90+2: GOL! Gazdele reduc din diferență prin Sadybekov.
Min. 85: GOL! Mechele face 4-0.
Min. 74: GOL! Belgienii duc scorul la 3-0, grație reușitei lui Vermont.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 38: GOL! Vanaken dublează avantajul oaspeților.
Min. 32: GOL! Club Brugge deschide scorul prin Stankovic.
Min. 1: Start de meci!
- Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Glazer, Kasabulat – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Santos.
- Brugge: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele – Forbs, Stankovic, Vetlesen, Seys – Vanaken, Vermant, Diakhon.
Inter – Arsenal, meciul serii în Liga Campionilor
Liga Campionilor revine cu dueluri de calibru, în prim-plan fiind disputa de la Milano, dintre Inter și Arsenal. Cristi Chivu va avea în față una dintre cele mai în formă echipe din lume, liderul din Premier League.
La ultimul duel direct dintre cele două, gruparea din Serie A a avut câștig de cauză, reușind să se impună cu scorul de 1-0, grație unui penalty transformat de Hakan Calhanoglu.
- Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt
- Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco
- S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene
- Incredibil! Rodri, eliminat în Bodo/Glimt – Manchester City după ce a încasat două „galbene” într-un minut
- Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League