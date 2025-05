Gigi Becali a stabilit echipa de start a FCSB-ului pentru Champions League. Surpriza anunţată: "Am altă şcoală de antrenor" - Antena Sport

Şumudică acum…echipa are potenţial, se bate la titlu. Acum spune că asta le e limita, ce faci, bă? Acum aşa…nu are nicio şansă la titlu, de unde şansă. Nici dacă mă retrag nu are şanse, îi face praf CFR-ul. N-are valoare. Nu are jucători valoroşi.

(Vă face cu ochiul cineva) Poate Dobre, e singurul care e jucător de acolo, dar aseară a fost şters. Ce să fac cu Borza. Dar poţi să câştigi campionatul cu un singur jucător…ei trebuie să bage 30 de milioane în jucători, ca să se bată cu mine. Eu am jucători de 5-10 milioane”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.