Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid - Antena Sport

Julian Alvarez, atacantul echipei Atletico Madrid, este fotbalistul argentinian care a atins borna de 20 de goluri marcate în Liga Campionilor în cel mai mic număr de meciuri (35), devansându-i pe compatrioţii săi Sergio Aguero şi Lionel Messi, care au avut nevoie de 37, respectiv 40 de partide, conform datelor oficiale prezentate de UEFA.

Jucătorul lui Atletico a înscris al 20-lea său gol în Champions League miercuri seara, în meciul încheiat la egalitate cu formaţia belgiană FC Bruges (scor 3-3), în prima manşă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale celei mai importante competiţii continentale intercluburi. El a transformat un penalty în minutul 8 al partidei de pe stadionul Jan Breydel.

Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero

Julian Alvarez a marcat 12 goluri în 18 meciuri disputate cu Atletico Madrid în Liga Campionilor (cinci dintre ele în acest sezon) şi alte 8 în 17 partidei jucate pentru fosta sa formaţie, Manchester City.

Clasamentul marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor: