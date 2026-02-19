Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid - Antena Sport

Julian Alvarez, atacantul echipei Atletico Madrid, este fotbalistul argentinian care a atins borna de 20 de goluri marcate în Liga Campionilor în cel mai mic număr de meciuri (35), devansându-i pe compatrioţii săi Sergio Aguero şi Lionel Messi, care au avut nevoie de 37, respectiv 40 de partide, conform datelor oficiale prezentate de UEFA.
Jucătorul lui Atletico a înscris al 20-lea său gol în Champions League miercuri seara, în meciul încheiat la egalitate cu formaţia belgiană FC Bruges (scor 3-3), în prima manşă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale celei mai importante competiţii continentale intercluburi. El a transformat un penalty în minutul 8 al partidei de pe stadionul Jan Breydel.
Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero
Julian Alvarez a marcat 12 goluri în 18 meciuri disputate cu Atletico Madrid în Liga Campionilor (cinci dintre ele în acest sezon) şi alte 8 în 17 partidei jucate pentru fosta sa formaţie, Manchester City.
Clasamentul marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor:
- 13 goluri: Kylian Mbappé (Real Madrid)
- 10 goluri: Anthony Gordon (Newcastle)
- 8 goluri: Kane (Bayern Munchen)
- 7 goluri: Haaland (Manchester City)
- 6 goluri: Leandro Andrade (Qarabag), Ishak (Lech Poznan), Gabriel Martinelli (Arsenal Londra), Osimhen (Galatasaray), Barnabas Varga (Ferencvaros)
- 5 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Folarin Balogun (AS Monaco), Harvey Barnes (Newcastle), Guruzeta (Athletic Bilbao), Hauge (Bodo/Glimt), Fermin Lopez (FC Barcelona), Rashford (FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain), Hoegh (Bodo/Glimt).
- “Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!” Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica – Real
- “Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
- Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa”
- Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt
- “De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit