Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid

Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 13:19

Comentarii
Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid

Julian Alvarez, la Atletico Madrid/ Profimedia

Julian Alvarez, atacantul echipei Atletico Madrid, este fotbalistul argentinian care a atins borna de 20 de goluri marcate în Liga Campionilor în cel mai mic număr de meciuri (35), devansându-i pe compatrioţii săi Sergio Aguero şi Lionel Messi, care au avut nevoie de 37, respectiv 40 de partide, conform datelor oficiale prezentate de UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul lui Atletico a înscris al 20-lea său gol în Champions League miercuri seara, în meciul încheiat la egalitate cu formaţia belgiană FC Bruges (scor 3-3), în prima manşă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale celei mai importante competiţii continentale intercluburi. El a transformat un penalty în minutul 8 al partidei de pe stadionul Jan Breydel.

Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero

Julian Alvarez a marcat 12 goluri în 18 meciuri disputate cu Atletico Madrid în Liga Campionilor (cinci dintre ele în acest sezon) şi alte 8 în 17 partidei jucate pentru fosta sa formaţie, Manchester City.

Clasamentul marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor:

  • 13 goluri: Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • 10 goluri: Anthony Gordon (Newcastle)
  • 8 goluri: Kane (Bayern Munchen)
  • 7 goluri: Haaland (Manchester City)
  • 6 goluri: Leandro Andrade (Qarabag), Ishak (Lech Poznan), Gabriel Martinelli (Arsenal Londra), Osimhen (Galatasaray), Barnabas Varga (Ferencvaros)
  • 5 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Folarin Balogun (AS Monaco), Harvey Barnes (Newcastle), Guruzeta (Athletic Bilbao), Hauge (Bodo/Glimt), Fermin Lopez (FC Barcelona), Rashford (FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain), Hoegh (Bodo/Glimt).
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
Fanatik.ro
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
13:16
Gigi Becali, atac cu talpa sus: “Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui”
13:00
VIDEOLando Norris, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente a zilei de la Bahrain. A doua va începe de la ora 14:00
12:57
VideoPierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: “Ar fi fost mândru”
12:56
VIDEOJurnalista celebră care a intrat în direct băuta! “Eşti o legendă”
12:43
“Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!” Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica – Real
12:23
“Gigi Becali va pierde milioane de euro”! Reacţie tare după anunţul făcut de Ministrul Apărării despre Steaua
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”