Joyskim Dawa, prima reacţie după golul marcat în FCSB - Maccabi Tel Aviv 1-1: "Mă bucur că returul este în Ungaria!" - Antena Sport

Joyskim Dawa a avut prima reacţie după golul marcat în FCSB – Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Fundaşul central a fost salvatorul roş-albaştrilor în meciul de pe stadionul din Ghencea.

Dawa este sigur că FCSB va obţine calificarea în Ungaria, acolo unde e va disputa partida decisivă. Camerunezul de 28 de ani are încredere totală în coechipierii săi.

Returul dintre Maccabi Tel Aviv şi FCSB va fi pe 31 iulie, ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„A fost un test important pentru noi. Am avut multe ocazii de a marca, dar am avut în față un adversar bun, căruia îi place să aibă mingea, la fel ca noi. Au jucat bine în prima repriză, însă noi am stat foarte bine din punct de vedere tactic.

Eu consider că am făcut un meci foarte, foarte bun. Acum, să vedem returul. La retur va fi un test mare pentru noi. Azi meritam să câștigăm. Am avut prea multe, prea multe ocazii azi!