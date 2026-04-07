“Poate fi un candidat la Balonul de Aur”. Jucătorul de top pe care mizează conducătorul lui Bayern Munchen

Bayern Munchen este una dintre cele mai bune echipe din acest sezon, iar acest lucru se datorează tripletei ofensive formate din Harry Kane, Luis Diaz și Michael Olise. Dacă atacantul englez este deja catalogat drept un fotbalist care poate câștiga Balonul de Aur, conducătorul clubului bavarez îl include și pe jucătorul francez într-o astfel de discuție în viitorul apropiat.
Michael Olise a fost unul dintre cei mai buni oameni pe plan ofensiv de la Bayern în sezonul trecut, iar scenariul se repetă și în această stagiune. Dacă anul trecut a avut 43 de contribuții ofensive (20 de goluri și 23 de pase decisive), acum a ajuns deja 44, în condițiile în care mai sunt multe meciuri de jucat.
Olise, viitor Ballon d’Or? Verdictul conducătorului lui Bayern
Prestațiile din acest sezon ale lui Olise, fotbalist venit în 2024 de la Crystal Palace în Bundesliga pe 53 de milioane de euro, au ajutat-o pe Bayern să se lupte pe trei fronturi. Echipa lui Vincent Kompany e pe locul 1 în Bundesliga și se îndreaptă spre un nou titlu, e în semifinalele Cupei Germaniei și în sferturile Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Real Madrid.
Recent, forma lui Olise a fost analizată pe scurt de Jan-Christian Dreesen, directorul executiv al lui Bayern Munchen. Conducătorul clubului din Germania este de părere că modul în care s-a prezentat francezul în acest sezon îl face să fie un viitor candidat pentru Balonul de Aur.
“Ținând cont de prestațiile sale și de modul în care a evoluat, e destul de realist că el poate fi un candidat la Balonul de Aur în viitor“, a spus oficialul bavarezilor, potrivit marca.com.
𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍'𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝟏𝟎𝟎-𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐑𝐊 😮
This century, only 7 attacking trios have managed to score 100 goals between them in a season — and all of them played for either Barcelona or Real Madrid 😳
This season, that could change. Kane, Olise &…
— 433 (@433) April 7, 2026
În 2025, Olise s-a aflat pe lista nominalizaților pentru Balonul de Aur și s-a clasat pe locul 30 în cursa pentru cel mai prestigios trofeu individual din istoria fotbalului.
