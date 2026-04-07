Home | Fotbal | Bundesliga | “Poate fi un candidat la Balonul de Aur”. Jucătorul de top pe care mizează conducătorul lui Bayern Munchen

“Poate fi un candidat la Balonul de Aur”. Jucătorul de top pe care mizează conducătorul lui Bayern Munchen

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 20:27

Comentarii
Poate fi un candidat la Balonul de Aur. Jucătorul de top pe care mizează conducătorul lui Bayern Munchen

Jucătorii lui Bayern Munchen, după un gol marcat / Profimedia

Bayern Munchen este una dintre cele mai bune echipe din acest sezon, iar acest lucru se datorează tripletei ofensive formate din Harry Kane, Luis Diaz și Michael Olise. Dacă atacantul englez este deja catalogat drept un fotbalist care poate câștiga Balonul de Aur, conducătorul clubului bavarez îl include și pe jucătorul francez într-o astfel de discuție în viitorul apropiat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Michael Olise a fost unul dintre cei mai buni oameni pe plan ofensiv de la Bayern în sezonul trecut, iar scenariul se repetă și în această stagiune. Dacă anul trecut a avut 43 de contribuții ofensive (20 de goluri și 23 de pase decisive), acum a ajuns deja 44, în condițiile în care mai sunt multe meciuri de jucat.

Olise, viitor Ballon d’Or? Verdictul conducătorului lui Bayern

Prestațiile din acest sezon ale lui Olise, fotbalist venit în 2024 de la Crystal Palace în Bundesliga pe 53 de milioane de euro, au ajutat-o pe Bayern să se lupte pe trei fronturi. Echipa lui Vincent Kompany e pe locul 1 în Bundesliga și se îndreaptă spre un nou titlu, e în semifinalele Cupei Germaniei și în sferturile Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Real Madrid.

Recent, forma lui Olise a fost analizată pe scurt de Jan-Christian Dreesen, directorul executiv al lui Bayern Munchen. Conducătorul clubului din Germania este de părere că modul în care s-a prezentat francezul în acest sezon îl face să fie un viitor candidat pentru Balonul de Aur.

Ținând cont de prestațiile sale și de modul în care a evoluat, e destul de realist că el poate fi un candidat la Balonul de Aur în viitor“, a spus oficialul bavarezilor, potrivit marca.com.

Reclamă
Reclamă

În 2025, Olise s-a aflat pe lista nominalizaților pentru Balonul de Aur și s-a clasat pe locul 30 în cursa pentru cel mai prestigios trofeu individual din istoria fotbalului.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
22:26

22:22

22:13

22:10

22:05

22:02

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
