Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit să-i desfacem, apoi în a doua repriză au avut mult mai multă energie decât noi. Am dat tot ce am avut.

Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League

A fost multă amărăciune, am încercat să avansăm în runda următoare. Bodo a avut mult mai multă energie decât noi. Trebuie să le dăm credit, au meritat să avanseze.

Obiectivul a fost întotdeauna Scudetto? Scopul a fost să fim competitivi. Din păcate, în Liga Campionilor nu am reușit să fim competitivi. Am câștigat 4 meciuri la rând, apoi am pierdut câteva puncte chiar și cu evoluții bune. În Liga Campionilor ești pedepsit pentru prima greșeală.

E greu să găsești energie când joci la fiecare 3 zile. Am fi putut ataca altfel, dar nu am nimic de reproșat băieților. S-au pus la dispoziție, au încercat în toate felurile. Poate dacă deschideam scorul, am fi găsit mai multă energie.