Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi.
”Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit să-i desfacem, apoi în a doua repriză au avut mult mai multă energie decât noi. Am dat tot ce am avut.
Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League
A fost multă amărăciune, am încercat să avansăm în runda următoare. Bodo a avut mult mai multă energie decât noi. Trebuie să le dăm credit, au meritat să avanseze.
Obiectivul a fost întotdeauna Scudetto? Scopul a fost să fim competitivi. Din păcate, în Liga Campionilor nu am reușit să fim competitivi. Am câștigat 4 meciuri la rând, apoi am pierdut câteva puncte chiar și cu evoluții bune. În Liga Campionilor ești pedepsit pentru prima greșeală.
E greu să găsești energie când joci la fiecare 3 zile. Am fi putut ataca altfel, dar nu am nimic de reproșat băieților. S-au pus la dispoziție, au încercat în toate felurile. Poate dacă deschideam scorul, am fi găsit mai multă energie.
Ne-am dorit foarte mult să avansăm în optimi. Nu e ușor împotriva unei echipe care a jucat 4 meciuri în 3 luni. Aveau un avans de două goluri. Amărăciunea e acolo, dar întorci pagina și mergi înainte. Meritul trebuie acordat echipei Bodo”, a spus Chivu, citat de jurnalistul Daniele Mari.
Inter, out din Champions League
Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.
Inter Milano şi Cristian Chivu au spus adio Ligii Campionilor după un retur de coşmar cu norvegienii de la Bodo/Glimt. Învinşi în meciul tur cu 3-1, italienii au controlat total prima parte a meciului de pe San Siro, însă mingea nu a vrut să intre în poarta lui Haikin.
A venit apoi minutul 58, când, în plină dominare interistă, norvegienii au scăpat pe contraatac, Akanji a gafat impardonabil, Blomberg a scăpat singur cu Sommer, care a apărat şutul acestuia, mingea a deviat însă la Hauge şi norvegianul a deschis scorul, înscriind practic în poarta goală.
Inter a replicat prin bara lui Akanji, în minutul 69, dar Evjen a făcut 0-2 trei minute mai târziu şi calificarea era foarte departe de echipa lui Chivu. Chiar şi cu golul lui Bastoni din minutul 77, nerrazzuri au încheiat meciul învinşi 1-2 şi părăsesc competiţia după 2-5 scor general în dubla cu Bodo/Glimt.
