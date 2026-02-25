Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League

Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 8:16

Comentarii
Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit să-i desfacem, apoi în a doua repriză au avut mult mai multă energie decât noi. Am dat tot ce am avut.

Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League

A fost multă amărăciune, am încercat să avansăm în runda următoare. Bodo a avut mult mai multă energie decât noi. Trebuie să le dăm credit, au meritat să avanseze.

Obiectivul a fost întotdeauna Scudetto? Scopul a fost să fim competitivi. Din păcate, în Liga Campionilor nu am reușit să fim competitivi. Am câștigat 4 meciuri la rând, apoi am pierdut câteva puncte chiar și cu evoluții bune. În Liga Campionilor ești pedepsit pentru prima greșeală.

E greu să găsești energie când joci la fiecare 3 zile. Am fi putut ataca altfel, dar nu am nimic de reproșat băieților. S-au pus la dispoziție, au încercat în toate felurile. Poate dacă deschideam scorul, am fi găsit mai multă energie.

Reclamă
Reclamă

Ne-am dorit foarte mult să avansăm în optimi. Nu e ușor împotriva unei echipe care a jucat 4 meciuri în 3 luni. Aveau un avans de două goluri. Amărăciunea e acolo, dar întorci pagina și mergi înainte. Meritul trebuie acordat echipei Bodo”, a spus Chivu, citat de jurnalistul Daniele Mari.

Inter, out din Champions League

Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.

Inter Milano şi Cristian Chivu au spus adio Ligii Campionilor după un retur de coşmar cu norvegienii de la Bodo/Glimt. Învinşi în meciul tur cu 3-1, italienii au controlat total prima parte a meciului de pe San Siro, însă mingea nu a vrut să intre în poarta lui Haikin.

Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"
Reclamă

A venit apoi minutul 58, când, în plină dominare interistă, norvegienii au scăpat pe contraatac, Akanji a gafat impardonabil, Blomberg a scăpat singur cu Sommer, care a apărat şutul acestuia, mingea a deviat însă la Hauge şi norvegianul a deschis scorul, înscriind practic în poarta goală.

Inter a replicat prin bara lui Akanji, în minutul 69, dar Evjen a făcut 0-2 trei minute mai târziu şi calificarea era foarte departe de echipa lui Chivu. Chiar şi cu golul lui Bastoni din minutul 77, nerrazzuri au încheiat meciul învinşi 1-2 şi părăsesc competiţia după 2-5 scor general în dubla cu Bodo/Glimt.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele