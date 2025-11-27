Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: "Am știut ce să facem" - Antena Sport

Închide meniul
Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem”

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 10:02

Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: Am știut ce să facem

Diego Simeone, după golul marcat în prelungiri de Atletico Madrid cu Inter / Profimedia

Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, a evidenţiat efortul colectiv al echipei sale în meciul câştigat in-extremis miercuri seara în faţa lui Inter Milano, trupa antrenată de Cristi Chivu.

Sunt foarte mulţumit de munca echipei, de planul de joc şi de reacţia echipei, atât în prima repriză, cât şi în cea de-a doua“, a spus Simeone. “Inter este o echipă foarte bună, cu unul dintre cele mai bune loturi din Liga Campionilor şi ştiam că ne va forţa să ne apărăm cât mai jos şi să folosim multă viteză pentru a ieşi învingători” , a adăugat el.

Diego Simeone, mulțumit de elevii săi după victoria dramatică în fața lui Inter

În repriza a doua, la scorul de 1-1, am simţit că este timpul să schimbăm lucrurile, iar schimbările de jucători ne-au dat mai multă încredere să mergem înainte. Ne-am dorit victoria, am avut ocazii, iar apoi a venit golul fantastic al lui Gimenez“, a subliniat tehnicianul argentinian.

A fost o victorie colectivă. Sunt mulţumit de grup şi de echipă şi de înţelegerea faptului că ştim cum vrem să jucăm. Meciul este lung, adversarul este tenace şi am ştiut ce să facem în fiecare moment“, a conchis Simeone, potrivit agerpres.ro.

Atletico Madrid s-a impus în partida de pe Estadio Metropolitano prin golurile argentinianului Julian Alvarez (9) şi uruguayanului Jose Maria Gimenez (90+3), după ce Inter Milano reuşise să restabilească egalitatea după pauză, prin polonezul Piotr Zielinski (54). Inter Milano ocupă locul al patrulea în clasamentul Ligii Campionilor, cu 12 puncte, la egalitate cu PSG, Bayern Munchen şi Real Madrid, în timp ce Atletico Madrid se află pe poziţia a 12-a, cu 9 puncte.

