Raphinha, prima reacţie după hat-trick-ul cu care a "demolat-o" pe Bayern: "O noapte minunată!". Ce a spus despre El Clasico - Antena Sport

Raphinha a avut prima reacţie după hat-trick-ul din Barcelona – Bayern, scor 4-1, din grupa principală a UEFA Champions League. Brazilianul în vârstă de 27 de ani a făcut show împotriva echipei lui Vincent Kompany şi a marcat din toate poziţiile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona avea 11 victorii în 15 meciuri cu Bayern, înainte ca Raphinha să înscrie un hat-trick fabulos pentru catalani. Sud-americanul a deschis scorul după 58 de secunde. A mai marcat apoi în minutele 45, respectiv 56.

Raphinha, prima reacţie după hat-trick-ul cu care a „demolat-o” pe Bayern

Raphinha a fost desemnat MVP-ul partidei din Catalonia şi a oferit primele declaraţii. Se gândeşte deja la El Clasico.

„O noapte minunată. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am reuşit. Cred că am făcut un joc foarte bun ca echipă. Acesta este cel mai important lucru. Am obținut a doua victorie în Liga Campionilor. Trebuie să ne gândim la meciul de sâmbătă și să ne pregătim bine.

Acest meci ar fi putut fi o finală a Ligii Campionilor. Să putem câștiga în acest fel, în fața fanilor noștri, este cu totul special.