Record în Champions League - Antena Sport

A treia etapă a fazei principale a Ligii Campionilor a adus 71 de goluri, un record pentru o singură rundă. Au fost programate 18 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,94 goluri pe partidă.

Liderul clasamentului şi deţinătoarea titlului, PSG, s-a impus în faţa echipei Bayer Leverkusen, marcând şapte goluri (2-7).

Record în Champions League

Recordul anterior data din septembrie, cu 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă. Aceste recorduri sunt favorizate de noua formulă, introdusă în sezonul trecut. În comparaţie cu versiunea anterioară, în fiecare etapă sunt programate cu două meciuri mai mult.

Aceste 71 de goluri au fost marcate pe 15 stadioane diferite, deoarece trei meciuri s-au încheiat cu scorul de 0-0,

Printre rezultatele remarcabile, PSV Eindhoven a învins Napoli (6-2) marţi, iar FC Barcelona a învins Olympiacos (6-1).