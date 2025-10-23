Record în Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Record în Champions League

Publicat: 23 octombrie 2025, 9:19

Comentarii
Record în Champions League

Bucuria jucătorilor de la PSG după marcarea unui gol - Profimedia Images

A treia etapă a fazei principale a Ligii Campionilor a adus 71 de goluri, un record pentru o singură rundă. Au fost programate 18 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,94 goluri pe partidă.

Liderul clasamentului şi deţinătoarea titlului, PSG, s-a impus în faţa echipei Bayer Leverkusen, marcând şapte goluri (2-7).

Record în Champions League

Recordul anterior data din septembrie, cu 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă. Aceste recorduri sunt favorizate de noua formulă, introdusă în sezonul trecut. În comparaţie cu versiunea anterioară, în fiecare etapă sunt programate cu două meciuri mai mult.

Aceste 71 de goluri au fost marcate pe 15 stadioane diferite, deoarece trei meciuri s-au încheiat cu scorul de 0-0,

Printre rezultatele remarcabile, PSV Eindhoven a învins Napoli (6-2) marţi, iar FC Barcelona a învins Olympiacos (6-1).

Dinamica s-a continuat miercuri, în special cu o victorie a celor de la Liverpool pe terenul lui Eintracht Frankfurt (5-1). Chelsea şi Bayern München au obţinut, de asemenea, victorii cu multe goluri, împotriva lui Ajax Amsterdam (5-1) şi Club Bruges (4-0).

Rezultatele rundei a treia din Champions League

  • Barcelona – Olympiacos 6-1
  • Kairat – Pafos 0-0
  • Arsenal – Atletici 4-0
  • Leverkusen – PSG 2-7
  • Copenhaga – Dortmund 2-4
  • Newcastle – Benfica 3-0
  • PSV – Napoli 6-2
  • Union – Inter 0-4
  • Villarreal – Manchester City 0-2
  • Bilbao – Qarabag 3-1
  • Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1
  • Atalanta – Slavia Praga 0-0
  • Bayern Munchen – Club Brugge 4-0
  • Chelsea – Ajax – 5-1
  • Frankfurt – Liverpool 1-5
  • Monaco – Tottenham 0-0
  • Real Madrid – Juventus 1-0
  • Sporting – Marseille 2-1
