Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona - Copenhaga - Antena Sport

Robert Lewandowski s-a aflat la originea revenirii Barcelonei în disputa contra danezilor de la FC Copenhaga, din ultima etapă a grupei principale de UEFA Champions League.

Atacantul polonez a restabilit egalitatea pentru echipa antrenată de Hansi Flick imediat după pauză și a egalat un record deținut de legendarul Lionel Messi.

Robert Lewandowski, la egalitate cu Lionel Messi într-un top select

Robert Lewandowski a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai în formă atacanți din Europa, reușind să puncteze iarăși pentru echipa Barcelonei în Liga Campionilor.

Atacantul polonez a restabilit egalitatea în minutul 48 al disputei cu FC Copenhaga și a bifat astfel clubul cu numărul 40 împotriva căruia marchează în Champions League.

Doar un jucător a mai stabilit această performanță în trecut și acela este Lionel Messi. Podiumul este completat de Cristiano Ronaldo, care a înscris împotriva a 38 de adversari în cea mai tare competiție inter-cluburi.