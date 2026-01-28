Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona - Copenhaga - Antena Sport

Robert Lewandowski s-a aflat la originea revenirii Barcelonei în disputa contra danezilor de la FC Copenhaga, din ultima etapă a grupei principale de UEFA Champions League.
Atacantul polonez a restabilit egalitatea pentru echipa antrenată de Hansi Flick imediat după pauză și a egalat un record deținut de legendarul Lionel Messi.
Robert Lewandowski, la egalitate cu Lionel Messi într-un top select
Robert Lewandowski a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai în formă atacanți din Europa, reușind să puncteze iarăși pentru echipa Barcelonei în Liga Campionilor.
Atacantul polonez a restabilit egalitatea în minutul 48 al disputei cu FC Copenhaga și a bifat astfel clubul cu numărul 40 împotriva căruia marchează în Champions League.
Doar un jucător a mai stabilit această performanță în trecut și acela este Lionel Messi. Podiumul este completat de Cristiano Ronaldo, care a înscris împotriva a 38 de adversari în cea mai tare competiție inter-cluburi.
FCB 1-1 CPH (55') – ‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️
Robert Lewandowski le ha marcado a 40 rivales diferentes en la Champions League e iguala a Lionel Messi
Marcaron ante más rivales diferentes en la #UCL:
40 Messi
40 LEWANDOWSKI
38 Cristiano pic.twitter.com/ebJg0ONwKi
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
