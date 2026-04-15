Ştim tabloul complet al semifinalelor Ligii Campionilor! Când se vor disputa meciurile “de foc”

Bayern Munchen şi Arsenal s-au calificat, miercuri, în semifinalele Ligii Campionilor. Cele două echipe li se alătură lui PSG şi Atletico Madrid în penultimul act al competiţiei europene.

Bayern Munchen a învins-o cu 4-3, miercuri, pe Real Madrid, pe Allianz Arena, după ce a învins-o cu 2-1 pe formaţia antrenată de Alvaro Arbeloa şi pe Santiago Bernabeu. Arsenal a făcut 0-0, pe teren propriu, cu Sporting, după ce a câştigat cu 1-0 la Lisabona.

Tabloul complet al semifinalelor Ligii Campionilor

PSG – Bayern Munchen marţi, 28 aprilie, 22:00

Atletico Madrid – Arsenal miercuri, 29 aprilie, 22:00

Arsenal – Atletico Madrid marţi, 5 mai, 22:00