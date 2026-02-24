Jurgen Klopp, uimit înaintea returului Inter - Bodo/Glimt: "De necrezut". Ce l-a impresionat la adversara echipei lui Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Jurgen Klopp, uimit înaintea returului Inter – Bodo/Glimt: “De necrezut”. Ce l-a impresionat la adversara echipei lui Chivu

Alex Masgras Publicat: 24 februarie 2026, 12:15

Jurgen Klopp, în timpul unui interviu / Profimedia

Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverool, a vorbit pentru televiziunea norvegiană despre returul care va avea loc marţi seară la Milano, dintre Inter şi Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. În tur, norvegienii au produs o nouă surpriză, atunci când au învins echipa lui Cristi Chivu cu 3-1.

În acest sezon, Bodo/Glimt a produs mai multe surprize, câştigând meciuri cu Atletico Madrid şi Manchester City. Nici finalista din 2025 nu a scăpat de o înfrângere săptămâna trecută, având o misiune extrem de dificilă, după ce a pierdut la o diferenţă de două goluri meciul tur.

Jurgen Klopp crede în şansa norvegienilor înaintea returului Inter – Bodo/Glimt

Jurgen Klopp a lăudat parcursul incredibil al norvegienilor şi este de părere că Bodo/Glimt are o şansă uriaşă înaintea returului cu Inter. De asemenea, el a aplaudat faptul că norvegienii au continuat munca şi nu s-au oprit după primele victorii mari din competiţie:

“E minunat că astfel de lucruri sunt posibile. Ce fac ei este de necrezut! Nimeni nu credea că vor ajunge nici măcar în grupa unică a competiției.

Și majoritatea probabil credeau că ceea ce au realizat acolo este deja un mare triumf și că se vor opri acolo. Și acum? Ei pur și simplu merg mai departe. Au o șansă mare, sunt într-o poziție fantastică”, a declarat Jurgen Klopp, citat de gsp.ro, pentru norvegienii de la TV2.

Inter vine după victoria din weekend de pe terenul lui Lecce, scor 0-2. După ce AC Milan a pierdut duminică, scor 0-1, cu Parma, echipa lui Cristi Chivu se află acum în fruntea clasamentului la 10 puncte în faţa rivalei din oraş, motiv pentru care italienii se aşteaptă ca Inter să dea totul pentru a întoarce rezultatul şi a merge mai departe în UEFA Champions League.

