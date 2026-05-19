Marius Baciu, adevărul despre contractul semnat cu FCSB: “Domnului Becali i-am zis…”

FCSB are un nou antrenor, asta după ce Elias Charalambous a refuzat propunerea de a reveni la FCSB. Numele ales de Gigi Becali a fost unul surprinzător. Latifundiarul l-a instalat pe banca tehnică a bucureştenilor pe Marius Baciu.
Noul antrenor de la FCSB a povestit cum au decurs tratativele cu Mihai Stoica. Atunci când a fost sunat de managerul bucureştenilor nici nu anticipa ce urmează.
“Mi s-au părut că au fost niște tatonări cu MM, în urmă cu câteva zile. Când m-a sunat MM am crezut că mă cheamă să jucăm tenis cu piciorul, voiam să-i zic că mă doare piciorul (n.r. râde). Am rămas foarte surprins când m-a sunat nea Gigi, mi-a spus că m-a recomandat o persoană, chiar după ce a plecat Charalambous.
A spus că știe cine e, dar nu a vrut să îmi spună numele. Am înțeles că au rămas pe ultima 100 de metri. Pe urmă i-am zis că vreau neapărat să fie înștiințat domnul Ciuclea, iar dacă este de acord dânsul eu vin să ajut. Eu l-am cunoscut pe Gigi Becali ca investitor, am interacționat mult, a fost foarte supărat pe mine atunci, când am plecat la Lille liber de contract (n.r. în 2002).
Nu știu dacă am fost cel mai bun jucător la Steaua, dar am fost un model din alte puncte de vedere. Domnului Becali i-am zis că nu pot veni doar pentru două meciuri, iar domnia sa mi-a spus că voi avea un contract pe 1 an”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.
Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului
Marius Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.
Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.
Originar din Mediaş, a debutat la seniori la Inter Sibiu, a jucat apoi la Gaz Metan Mediaş şi, din nou, la Inter Sibiu, până la transferul la Steaua, în 1996. În 2002 a semnat cu formaţia franceză Lille. A mai evoluat în ligile inferioare din Germania şi la Panserraikos, în Grecia, până la întoarcerea în ţară. De la Panserraikos a venit la Oţelul Galaţi, apoi a jucat la U Cluj şi şi-a încheiat cariera de jucător în 2009, la echipa din oraşul său natal, Gaz Metan Mediaş.
