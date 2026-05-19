Marius Baciu, adevărul despre contractul semnat cu FCSB: “Domnului Becali i-am zis…”

FCSB are un nou antrenor, asta după ce Elias Charalambous a refuzat propunerea de a reveni la FCSB. Numele ales de Gigi Becali a fost unul surprinzător. Latifundiarul l-a instalat pe banca tehnică a bucureştenilor pe Marius Baciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noul antrenor de la FCSB a povestit cum au decurs tratativele cu Mihai Stoica. Atunci când a fost sunat de managerul bucureştenilor nici nu anticipa ce urmează.

“Mi s-au părut că au fost niște tatonări cu MM, în urmă cu câteva zile. Când m-a sunat MM am crezut că mă cheamă să jucăm tenis cu piciorul, voiam să-i zic că mă doare piciorul (n.r. râde). Am rămas foarte surprins când m-a sunat nea Gigi, mi-a spus că m-a recomandat o persoană, chiar după ce a plecat Charalambous.

A spus că știe cine e, dar nu a vrut să îmi spună numele. Am înțeles că au rămas pe ultima 100 de metri. Pe urmă i-am zis că vreau neapărat să fie înștiințat domnul Ciuclea, iar dacă este de acord dânsul eu vin să ajut. Eu l-am cunoscut pe Gigi Becali ca investitor, am interacționat mult, a fost foarte supărat pe mine atunci, când am plecat la Lille liber de contract (n.r. în 2002).

Nu știu dacă am fost cel mai bun jucător la Steaua, dar am fost un model din alte puncte de vedere. Domnului Becali i-am zis că nu pot veni doar pentru două meciuri, iar domnia sa mi-a spus că voi avea un contract pe 1 an”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.