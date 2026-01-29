Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: "Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi

Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 20:31

Comentarii
Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi

Vlad Dragomir, în Pafos - Slavia Praga / Profimedia

Vlad Dragomir a fost autorul unui gol fabulos în meciul dintre Pafos şi Slavia Praga, în ultima etapă din grupa principală Champions League. Internaţionalul român a înscris cu un şut de la aproximativ 30 de metri, direct sub transversală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciprioţii s-au impus cu 4-1 în cele din urmă, dar au ratat calificarea în play-off-ul Champions League la golaveraj, ei fiind la egalitate de puncte cu Benfica, echipa care s-a calificat dramatic de pe locul 24.

Vlad Dragomir, onorat de o comparaţia cu Gică Hagi: “Este un moment de mândrie”

În ceea ce priveşte golul, Dragomir a dezvăluit că a vrut să profite de faptul că niciun adversar nu l-a atacat după ce mingea a fost trimisă în afara careului şi şi-a încercat norocul.

De asemenea, el a declarat că este o onoare ca reuşita sa să fie comparată cu cea a lui Gică Hagi, din meciul dintre Galatasaray şi AS Monaco, din anul 2000.

“Cu siguranţă e cea mai frumoasă amintire, pentru că a fost şi primul gol în Champions League şi a fost un gol frumos din punctul meu de vedere. Am rămas cu un gust amar pentru că am câştigat, am făcut un meci bun, dar nu am reuşit să mergem mai departe.

Reclamă
Reclamă

Noi încercăm la o respingere dintr-un corner să venim cu o centrare sau să punem una dintre benzi într-un 1 vs 1. După ce am făcut prima atingere am văzut că sunt toţi în careu, că nu ieşea nimeni. Am văzut spaţiul liber şi am spus «de ce nu?».

Prietenii şi familia mi-au spus chestia asta (n.r. golul seamănă cu cel marcat de Gică Hagi în Galatasaray – AS Monaco). Nu am ştiut, dar este un moment de mândrie. Nu de comparaţie, dar e o mândrie.

A fost o experienţă importantă. Toată lumea vorbeşte de Champions League ca fiind o competiţie diferită. De multe ori vedem meciuri în care echipele se transformă şi am simţit-o pe propria piele. Acum, cu Pafos, nu avem o formă bună cu echipe din Cipru, pe care nu poţi să le compari cu echipele din Champions League, iar după am avut meciuri cu Chelsea, cu echipe mari şi am demonstrat că putem să le ţinem piept şi am avut prestaţii bune”, a declarat Vlad Dragomir, potrivit digisport.ro.

Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolarNoile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
21:12
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce
21:10
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Campioana speră într-o minune. Echipele de start
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis
20:47
VideoJurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
20:45
VIDEOSicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul