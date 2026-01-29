Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: "Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi - Antena Sport

Vlad Dragomir a fost autorul unui gol fabulos în meciul dintre Pafos şi Slavia Praga, în ultima etapă din grupa principală Champions League. Internaţionalul român a înscris cu un şut de la aproximativ 30 de metri, direct sub transversală.

Ciprioţii s-au impus cu 4-1 în cele din urmă, dar au ratat calificarea în play-off-ul Champions League la golaveraj, ei fiind la egalitate de puncte cu Benfica, echipa care s-a calificat dramatic de pe locul 24.

Vlad Dragomir, onorat de o comparaţia cu Gică Hagi: “Este un moment de mândrie”

În ceea ce priveşte golul, Dragomir a dezvăluit că a vrut să profite de faptul că niciun adversar nu l-a atacat după ce mingea a fost trimisă în afara careului şi şi-a încercat norocul.

De asemenea, el a declarat că este o onoare ca reuşita sa să fie comparată cu cea a lui Gică Hagi, din meciul dintre Galatasaray şi AS Monaco, din anul 2000.

“Cu siguranţă e cea mai frumoasă amintire, pentru că a fost şi primul gol în Champions League şi a fost un gol frumos din punctul meu de vedere. Am rămas cu un gust amar pentru că am câştigat, am făcut un meci bun, dar nu am reuşit să mergem mai departe.