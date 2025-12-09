Xabi Alonso a rupt tăcerea despre o posibilă plecare de la Real Madrid. Anunțul făcut după tensiunile de la echipă - Antena Sport

Xabi Alonso a oferit declarații după ce s-a zvonit că ar urma să plece de la Real Madrid. Antrenorul „galacticilor” a declarat, înaintea meciului cu Manchester City din Champions League, că toată conducerea clubului îl susține.
Spaniolii anunțat că Xabi Alonso ar urma să fie demis de la Real Madrid în urma eșecului surprinzător suferit pe teren propriu, cu Celta Vigo. Echipa lui Ionuț Radu s-a impus cu scorul de 2-0.
Xabi Alonso a rupt tăcerea despre o posibilă plecare de la Real Madrid
Xabi Alonso a subliniat faptul că este concentrat pe deplin la meciul cu Manchester City, meci care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Bernabeu. Antrenorul madrilenilor a transmis că există în continuare unitate în vestiarul echipei sale.
„După meciul cu Celta am tras deja concluziile și ne gândim acum doar la meciul cu Manchester City. E Champions League, jucăm pe Bernabeu și sunt sigur că atmosfera va fi specială și diferită. Doar la asta ne gândim acum.
Suntem o echipă și toți suntem uniți. Când ești la Real Madrid, trebuie să fii pregătit și să gestionezi astfel de situații cu calm și responsabilitate. Abia aștept ce urmează, inclusiv ce se va întâmpla mâine. Celta e un subiect închis și doar City există acum.
(N.r. Despre zvonuri) Sunt concentrat doar pe teren, pe meciul cu Manchester City. Sunt concentrat pe asta. (N.r. Ești susținut de toți cei din conducere?) Da!”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, înainte de Real Madrid – Manchester City.
În Champions League, Real Madrid ocupă locul 5, cu 12 puncte. „Galacticii” au suferit un singur eșec în grupă, 0-1 cu Liverpool, învingându-le pe Marseille, Kairat Almaty, Juventus și Olympiacos.
