Continuă problemele la Dinamo. Un jucător U21 e OUT pentru derby-ul cu Univ. Craiova: “Are o hernie”

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 22:01

Adrian Mazilu și Alexandru Musi, într-un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, președinele lui Dinamo, a anunțat că echipa sa are o nouă problemă de lot înainte de partida cu Universitatea Craiova. După ce s-a aflat că pe lista incerților se află Cîrjan, după ce a fost accidentat la antrenament de un coleg, oficialul alb-roșiilor a transmis că Adrian Mazilu nu va putea juca în fața oltenilor din cauza unei hernii inghinale.

Universitatea Craiova – Dinamo se anunță a fi unul duel extrem de important atât în lupta pentru titlu, cât și în cea pentru cupele europene. Zeljko Kopic are însă probleme înainte de confruntarea de pe Ion Oblemenco, după ce sâmbătă au fost confirmate două “buletine medicale” care îi strică planurile croatului.

Mazilu nu poate juca nici el în Universitatea Craiova – Dinamo

Prima dată, informața potrivit căreia Cătălin Cîrjan este incert pentru meci a ieșit la iveală, în contextul în care căpitanul “câinilor” a fost lovit la genunchi de un coechipier și încă nu știe sigur dacă va putea intra în primul 11. La scurt timp după, Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre alte probleme de lot pe care le are Kopic.

Andrei Mărginean, accidentat în partida cu Universitatea Craiova din cupă, nu a putut fi recuperat, în timp ce Adrian Mazilu, una dintre opțiunile croatului pentru regula U21, nu poate juca nici el.

Avem o problemă cu Adi Mazilu, care se pare că are o hernie inghinală și nu e bine. E inflamată toată zona și nu poate juca. Mărginean nu e refăcut pentru meciul ăsta“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit primasport.ro.

Venit în perioada de mercato de vară de la Brighton, Mazilu a adunat 15 partide pentru Dinamo, fiind titular în patru dintre ele și intrând pe parcurs în restul de 11. În meciurile cu CFR și “U” Cluj din play-off, respectiv din etapele 4 și 5, fotbalistul de 20 de ani a fost pe teren din primul minut.

Pe lângă absențele lui Mărginean și Mazilu și incertitudinea ce îl privește pe Cîrjan, Karamoko e și el OUT.

