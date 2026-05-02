Continuă problemele la Dinamo. Un jucător U21 e OUT pentru derby-ul cu Univ. Craiova: “Are o hernie”

Andrei Nicolescu, președinele lui Dinamo, a anunțat că echipa sa are o nouă problemă de lot înainte de partida cu Universitatea Craiova. După ce s-a aflat că pe lista incerților se află Cîrjan, după ce a fost accidentat la antrenament de un coleg, oficialul alb-roșiilor a transmis că Adrian Mazilu nu va putea juca în fața oltenilor din cauza unei hernii inghinale.

Universitatea Craiova – Dinamo se anunță a fi unul duel extrem de important atât în lupta pentru titlu, cât și în cea pentru cupele europene. Zeljko Kopic are însă probleme înainte de confruntarea de pe Ion Oblemenco, după ce sâmbătă au fost confirmate două “buletine medicale” care îi strică planurile croatului.

Prima dată, informața potrivit căreia Cătălin Cîrjan este incert pentru meci a ieșit la iveală, în contextul în care căpitanul “câinilor” a fost lovit la genunchi de un coechipier și încă nu știe sigur dacă va putea intra în primul 11. La scurt timp după, Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre alte probleme de lot pe care le are Kopic.

Andrei Mărginean, accidentat în partida cu Universitatea Craiova din cupă, nu a putut fi recuperat, în timp ce Adrian Mazilu, una dintre opțiunile croatului pentru regula U21, nu poate juca nici el.

“Avem o problemă cu Adi Mazilu, care se pare că are o hernie inghinală și nu e bine. E inflamată toată zona și nu poate juca. Mărginean nu e refăcut pentru meciul ăsta“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit primasport.ro.