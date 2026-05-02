Diego Simeone a atins o bornă fabuloasă şi l-a egalat pe Mircea Lucescu: “Să continuăm așa cât îmi va permite puterea”

Diego Simeone (56 de ani) a atins o bornă fabuloasă. Tehnicianul lui Atletico Madrid a ajuns la 1000 de meciuri bifate în cariera de antrenor, egalându-l pe Mircea Lucescu, printre alţii.

Pep Guardiola, Sir Alex Fergusson, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti sau Jurgen Klopp sunt alţi antrenori legendari care, alături de fostul selecţioner al României, decedat la 80 de ani, au bifat cel puţin 1000 de meciuri.

Diego Simeone a ajuns la 1000 de meciuri ca antrenor

Diego Simeone a atins această bornă impresionantă la duelul câştigat de Atletico Madrid cu Valencia, scor 2-0, în etapa a 34-a din La Liga. Madrilenii au un moral bun înaintea returului “de foc” cu Arsenal, din semifinalele Champions League.

“1.000 de meciuri ca antrenor!

Le mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit și m-au ajutat să ajung la acest număr (jucători, colaboratori, conducători, suporteri…) de când am început să antrenez în 2006.