Diego Simeone a atins o bornă fabuloasă şi l-a egalat pe Mircea Lucescu: “Să continuăm așa cât îmi va permite puterea”

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 22:14

Diego Simeone (56 de ani) a atins o bornă fabuloasă. Tehnicianul lui Atletico Madrid a ajuns la 1000 de meciuri bifate în cariera de antrenor, egalându-l pe Mircea Lucescu, printre alţii.

Pep Guardiola, Sir Alex Fergusson, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti sau Jurgen Klopp sunt alţi antrenori legendari care, alături de fostul selecţioner al României, decedat la 80 de ani, au bifat cel puţin 1000 de meciuri.

Diego Simeone a atins această bornă impresionantă la duelul câştigat de Atletico Madrid cu Valencia, scor 2-0, în etapa a 34-a din La Liga. Madrilenii au un moral bun înaintea returului “de foc” cu Arsenal, din semifinalele Champions League.

1.000 de meciuri ca antrenor!

Le mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit și m-au ajutat să ajung la acest număr (jucători, colaboratori, conducători, suporteri…) de când am început să antrenez în 2006.

MULȚUMESC pentru toate momentele, pentru toate lecțiile învățate și pentru că mi-ați permis să mă bucur de pasiunea mea.

Să continuăm așa cât îmi va permite puterea!”, a transmis Diego Simeone, pe pagina sa de X.

Diego Simeone şi-a început cariera de antrenor în Argentina. El a bifat 34 de meciuri pe banca celor de la Racing, 61 la Estudiantes, 45 la River Plate şi alte 47 la San Lorenzo.

Înainte să o preia pe Atletico Madrid, Simeone a pregătit-o pe Catania pentru jumătate de sezon, bifând 18 meciuri pe banca italienilor. În 2011, Cholo a semnat cu madrilenii, pe care i-a antrenat în 795 de meciuri, în toate competiţiile.

