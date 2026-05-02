Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”

Bogdan Andone și-a găsit cu greu cuvintele după ce FC Argeș a fost învinsă de Universitatea Cluj grație unui gol marcat în prelungiri din penalty de Dan Nistor. Antrenorul piteștenilor, extrem de deznădăjduit, a vorbit despre cum s-a văzut că în play-off, orice greșeală te poate costa.

“U” Cluj a obținut o victorie crucială în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Meciul părea că se va îndrepta spre un rezultat de egalitate, însă Borța l-a faultat pe Chipciu în careu și i-a oferit lui Nistor șansa să aducă victoria de la punctul cu var.

Bogdan Andone, imaginea deznădejdii după “U” Cluj – FC Argeș 1-0

După meci, Bogdan Andone s-a arătat frustrat că echipa sa a pierdut un nou meci pe final și a rămas cu doar o victorie și două egaluri în șapte etape de play-off. Piteștenii au obținut singurul succes chiar în runda inaugurală, când au învins-o pe Universitatea Craiova.

Ajuns la trei înfrângeri la rând pe banca lui FC Argeș, Andone a anunțat ce trebuie să facă echipa sa în finalul acestui sezon. În plus, antrenorul de 51 de ani a ținut să le mulțumească suporterilor clubului, dar și copiilor din propria sa academie care au venit la meci.

“E cam greu să îmi găsesc cuvintele. Am spus-o, din păcate, în play-off fiecare greșeală te costă. (n.r. despre gol) Minge la 100 de metri de poarta noastră, greu de găsit explicații. Până la urmă ne-am dorit să fim aici, trebuie să învățăm greșelile pe care le-am făcut.