Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”

Bogdan Andone și-a găsit cu greu cuvintele după ce FC Argeș a fost învinsă de Universitatea Cluj grație unui gol marcat în prelungiri din penalty de Dan Nistor. Antrenorul piteștenilor, extrem de deznădăjduit, a vorbit despre cum s-a văzut că în play-off, orice greșeală te poate costa.
“U” Cluj a obținut o victorie crucială în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Meciul părea că se va îndrepta spre un rezultat de egalitate, însă Borța l-a faultat pe Chipciu în careu și i-a oferit lui Nistor șansa să aducă victoria de la punctul cu var.
Bogdan Andone, imaginea deznădejdii după “U” Cluj – FC Argeș 1-0
După meci, Bogdan Andone s-a arătat frustrat că echipa sa a pierdut un nou meci pe final și a rămas cu doar o victorie și două egaluri în șapte etape de play-off. Piteștenii au obținut singurul succes chiar în runda inaugurală, când au învins-o pe Universitatea Craiova.
Ajuns la trei înfrângeri la rând pe banca lui FC Argeș, Andone a anunțat ce trebuie să facă echipa sa în finalul acestui sezon. În plus, antrenorul de 51 de ani a ținut să le mulțumească suporterilor clubului, dar și copiilor din propria sa academie care au venit la meci.
“E cam greu să îmi găsesc cuvintele. Am spus-o, din păcate, în play-off fiecare greșeală te costă. (n.r. despre gol) Minge la 100 de metri de poarta noastră, greu de găsit explicații. Până la urmă ne-am dorit să fim aici, trebuie să învățăm greșelile pe care le-am făcut.
Mai sunt încă trei jocuri, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă bună care merită să fie în play-off. Trebuie să le mulțumesc suporterilor, părinților și copiilor mei din academie. Le doresc succes și celor de la U. Cred că va fi un final de campionat interesant.
Nu îți permiți să faci două, trei greșeli. Trebuie să faci un meci impecabil defensiv. M-am uitat și astăzi la schimbările Universității Cluj, jucători de calitate, pe când noi încă suntem la nivel de nou-promovată. Într-un fel este îmbucurător că demonstrăm că putem, dar este frustrant că pierdem tot timpul pe final de joc“, a spus Andone, potrivit digisport.ro.
