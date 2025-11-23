Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile

Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile

Publicat: 23 noiembrie 2025, 8:31

Comentarii
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile

Paul Pogba, la finalul meciului Rennes - Monaco 4-1 - Profimedia Images

Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a lui AS Monaco în faţa lui Rennes.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa era deja condusă cu patru goluri şi avea un jucător în minus după cartonaşul roşu primit de căpitanul Denis Zakaria.

Paul Pogba a revenit pe teren

Câştigătorul Cupei Mondiale din Franţa, Pogba, a izbucnit în lacrimi când s-a alăturat clubului Monaco din Ligue 1 vara trecută, după ce suspendarea sa de patru ani pentru dopaj a fost redusă la 19 luni de Curtea de Arbitraj pentru Sport (TAS).

Ultima apariţie competitivă a lui Pogba a fost acum 811 zile, când a jucat pentru Juventus într-un meci din Serie A împotriva lui Empoli, pe 3 septembrie 2023. El a părăsit Juventus de comun acord în noiembrie 2024.

Pogba a fost suspendat provizoriu din fotbal pentru patru ani după ce a fost depistat pozitiv la testul pentru dehidroepiandrosteronă (DHEA) în februarie 2024, în urma unui test antidoping efectuat în august 2023.

Reclamă
Reclamă

Pogba a susţinut că a fost o greşeală şi că i s-a administrat un supliment fără să ştie că acesta conţinea o substanţă interzisă.

Fostul mijlocaş al Manchester United a primit permisiunea de a reveni în fotbal în martie, în urma deciziei de reducere a suspendării sale.

Pogba a urmărit de pe bancă cum golurile marcate de Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo şi Ludovic Blas au dus Rennes la o diferenţă imposibil de recuperat.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

Colegul său de pe banca de rezerve, Mika Biereth, a redus din diferenţă pentru Monaco în minutul 95, dar a doua înfrângere consecutivă cu 4-1 înseamnă că echipa lui Sebastien Pocognoli coboară pe locul opt în clasament, cu 20 de puncte după 13 etape.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
8:21
Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul”
8:10
VIDEO“L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start
7:36
VideoPremieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa
7:27
VIDEOMax Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă perfectă. Lando Norris a încheiat pe locul 2
6:56
VIDEONew York Knicks – Orlando Magic 121-133. Franz Wagner a marcat 37 de puncte
23:40 22 nov.
Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!”
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 3 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 4 Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete” 5 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor