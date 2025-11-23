Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile - Antena Sport

Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a lui AS Monaco în faţa lui Rennes.

Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa era deja condusă cu patru goluri şi avea un jucător în minus după cartonaşul roşu primit de căpitanul Denis Zakaria.

Paul Pogba a revenit pe teren

Câştigătorul Cupei Mondiale din Franţa, Pogba, a izbucnit în lacrimi când s-a alăturat clubului Monaco din Ligue 1 vara trecută, după ce suspendarea sa de patru ani pentru dopaj a fost redusă la 19 luni de Curtea de Arbitraj pentru Sport (TAS).

Ultima apariţie competitivă a lui Pogba a fost acum 811 zile, când a jucat pentru Juventus într-un meci din Serie A împotriva lui Empoli, pe 3 septembrie 2023. El a părăsit Juventus de comun acord în noiembrie 2024.

Pogba a fost suspendat provizoriu din fotbal pentru patru ani după ce a fost depistat pozitiv la testul pentru dehidroepiandrosteronă (DHEA) în februarie 2024, în urma unui test antidoping efectuat în august 2023.