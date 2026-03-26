PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 15:44

Jucătorii celor de la PSG / Profimedia

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, apelează din nou la tactica folosită atât în sezonul precedent, cât și în actualul, care-i conferă un avantaj în fața echipelor cu care se întâlnește în UEFA Champions League: scapă de meciurile de campionat.

Ultimul caz: meciul cu Lens, echipa aflată la un punct în spatele lui PSG în campionat, care urma să aibă loc pe 11 aprilie, a fost amânat. Astfel, PSG nu va avea nicio partidă între cele două meciuri cu Liverpool, în timp ce clubul englez va juca la acea dată cu Fulham.

PSG ia o pauză de la meciuri

Consiliul Administrativ al Federației din Franța a votat în unanimitate să accepte cererea celor de la PSG de amânare a partidei cu Lens. Clubul parizian a cerut acest lucru pentru a se putea pregăti mai bine de dubla din UEFA Champions League.

PSG nu este singura care a primit o asemenea decizie. Strasbourg a cerut ca meciul cu Brest să fie amânat, astfel încât să fie concentrată în totalitate pe dubla cu Mainz din UEFA Conference League. Și această cerere a fost aprobat.

Atât Lens – PSG, cât și Brest – Strasbourg vor avea loc în ultima săptămâna a sezonului, între ceea ce trebuia să fie penultima și ultima etapă a sezonului din Ligue 1.

Lens s-a opus amânării. Degeaba

Aflată pe locul 2 în clasament, Lens nu a fost de acord cu decizia de amânare a partidei cu PSG. Însă acest lucru nu a contat în ochii Federației.

„Modificarea în acest moment a datei acestei partide ar însemna, pentru Racing Club de Lens, o perioadă de 15 zile fără competiție, urmată de meciuri din trei în trei zile. Un ritm care nu corespunde nici celui stabilit la începutul sezonului, nici posibilităților unui club care ar putea absorbi fără consecințe astfel de constrângeri noi.

Ar însemna, așadar, ca al zecelea buget din campionat să se adapteze cerințelor celor mai puternici, în numele unor interese care, în mod evident, depășesc deja cadrul intern. Acesta fiind deja redus în ultimele sezoane (Ligue 1 cu 18 echipe, desființarea Cupei Ligii)

Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Dincolo de acest caz particular, problema este una mai profundă: respectul datorat competiției în sine. Pentru că este legitim să ne întrebăm atunci când, pe propriul teren, campionatul pare uneori plasat în plan secund față de alte ambiții, oricât de legitime ar fi acestea” spuneau cei de la Lens în comunicatul postat miercuri, înainte de a fi luată decizia.

 

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român
Fanatik.ro
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român
17:40

Video3.000 de români au invadat Piaţa Taksim, cu Budescu în frunte, înainte de Turcia – România
17:30

Decizia luată de FIA pentru calificările de la Suzuka
17:28

Kylian Mbappe, discuție directă cu Florentin Perez! Starul din Hexagon a avut o cerință clară
17:28

Fostul coleg al lui Pep Guardiola, convins că antrenorul lui Man. City va pleca în vară: “Intuiția îmi spune”
17:23

Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid
17:13

“Cupa Mondială ne aşteaptă”. Aroganţă uriaşă a preşedintelui Federaţiei din Turcia, înaintea meciului cu România
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 3 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 4 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Echipele oficiale de start! Imagini din vestiarul “tricolorilor” 5 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 6 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț