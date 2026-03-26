PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, apelează din nou la tactica folosită atât în sezonul precedent, cât și în actualul, care-i conferă un avantaj în fața echipelor cu care se întâlnește în UEFA Champions League: scapă de meciurile de campionat.

Ultimul caz: meciul cu Lens, echipa aflată la un punct în spatele lui PSG în campionat, care urma să aibă loc pe 11 aprilie, a fost amânat. Astfel, PSG nu va avea nicio partidă între cele două meciuri cu Liverpool, în timp ce clubul englez va juca la acea dată cu Fulham.

PSG ia o pauză de la meciuri

Consiliul Administrativ al Federației din Franța a votat în unanimitate să accepte cererea celor de la PSG de amânare a partidei cu Lens. Clubul parizian a cerut acest lucru pentru a se putea pregăti mai bine de dubla din UEFA Champions League.

PSG nu este singura care a primit o asemenea decizie. Strasbourg a cerut ca meciul cu Brest să fie amânat, astfel încât să fie concentrată în totalitate pe dubla cu Mainz din UEFA Conference League. Și această cerere a fost aprobat.

Atât Lens – PSG, cât și Brest – Strasbourg vor avea loc în ultima săptămâna a sezonului, între ceea ce trebuia să fie penultima și ultima etapă a sezonului din Ligue 1.