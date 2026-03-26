PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, apelează din nou la tactica folosită atât în sezonul precedent, cât și în actualul, care-i conferă un avantaj în fața echipelor cu care se întâlnește în UEFA Champions League: scapă de meciurile de campionat.
Ultimul caz: meciul cu Lens, echipa aflată la un punct în spatele lui PSG în campionat, care urma să aibă loc pe 11 aprilie, a fost amânat. Astfel, PSG nu va avea nicio partidă între cele două meciuri cu Liverpool, în timp ce clubul englez va juca la acea dată cu Fulham.
PSG ia o pauză de la meciuri
Consiliul Administrativ al Federației din Franța a votat în unanimitate să accepte cererea celor de la PSG de amânare a partidei cu Lens. Clubul parizian a cerut acest lucru pentru a se putea pregăti mai bine de dubla din UEFA Champions League.
PSG nu este singura care a primit o asemenea decizie. Strasbourg a cerut ca meciul cu Brest să fie amânat, astfel încât să fie concentrată în totalitate pe dubla cu Mainz din UEFA Conference League. Și această cerere a fost aprobat.
Atât Lens – PSG, cât și Brest – Strasbourg vor avea loc în ultima săptămâna a sezonului, între ceea ce trebuia să fie penultima și ultima etapă a sezonului din Ligue 1.
Lens s-a opus amânării. Degeaba
Aflată pe locul 2 în clasament, Lens nu a fost de acord cu decizia de amânare a partidei cu PSG. Însă acest lucru nu a contat în ochii Federației.
„Modificarea în acest moment a datei acestei partide ar însemna, pentru Racing Club de Lens, o perioadă de 15 zile fără competiție, urmată de meciuri din trei în trei zile. Un ritm care nu corespunde nici celui stabilit la începutul sezonului, nici posibilităților unui club care ar putea absorbi fără consecințe astfel de constrângeri noi.
Ar însemna, așadar, ca al zecelea buget din campionat să se adapteze cerințelor celor mai puternici, în numele unor interese care, în mod evident, depășesc deja cadrul intern. Acesta fiind deja redus în ultimele sezoane (Ligue 1 cu 18 echipe, desființarea Cupei Ligii)
Dincolo de acest caz particular, problema este una mai profundă: respectul datorat competiției în sine. Pentru că este legitim să ne întrebăm atunci când, pe propriul teren, campionatul pare uneori plasat în plan secund față de alte ambiții, oricât de legitime ar fi acestea” spuneau cei de la Lens în comunicatul postat miercuri, înainte de a fi luată decizia.
Communiqué du Racing Club de Lens
Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.
Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le…
— Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026
- PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco
- S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa
- Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa
- PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
- Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon