Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute - Antena Sport

VIDEO

Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 10:34

Fanii lui PSG / Profimedia

La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee.

Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro – Turnul Eiffel, sâmbătă seară, relatează L’Equipe.

Fanii lui PSG au fost reținuți după ce au sărbătorit cu fumigene și artificii

O anchetă ar fi fost deschisă, potrivit poliţiei din Paris, citată de Le Parisien.

Aproximativ patruzeci de participanţi la această acţiune ar fi fost reţinuţi.

În acest an calendaristic, PSG a câştigat Ligue 1, Cupa Franţei, Supercupa Franţei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală.

