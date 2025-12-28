Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute - Antena Sport

La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee.
Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro – Turnul Eiffel, sâmbătă seară, relatează L’Equipe.
Fanii lui PSG au fost reținuți după ce au sărbătorit cu fumigene și artificii
O anchetă ar fi fost deschisă, potrivit poliţiei din Paris, citată de Le Parisien.
PARIS : 40 personnes viennent d’être interpellées par la police après l’utilisation de fumigènes et des tirs de feu d’artifice depuis l’esplanade du Trocadéro par le Collectif Ultras Paris (préfecture de police). pic.twitter.com/qxeRhMxHeB
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 27, 2025
Aproximativ patruzeci de participanţi la această acţiune ar fi fost reţinuţi.
În acest an calendaristic, PSG a câştigat Ligue 1, Cupa Franţei, Supercupa Franţei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală.
