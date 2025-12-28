Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute - Antena Sport

La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee.

Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro – Turnul Eiffel, sâmbătă seară, relatează L’Equipe.

Fanii lui PSG au fost reținuți după ce au sărbătorit cu fumigene și artificii

O anchetă ar fi fost deschisă, potrivit poliţiei din Paris, citată de Le Parisien.

PARIS : 40 personnes viennent d’être interpellées par la police après l’utilisation de fumigènes et des tirs de feu d’artifice depuis l’esplanade du Trocadéro par le Collectif Ultras Paris (préfecture de police). pic.twitter.com/qxeRhMxHeB

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 27, 2025

Aproximativ patruzeci de participanţi la această acţiune ar fi fost reţinuţi.