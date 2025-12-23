OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici”

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 19:22

Endrick, la Real Madrid/ Profimedia

Endrick a plecat de la Real Madrid. Brazilianul de 19 ani s-a înțeles cu Olympique Lyon, formație la care a fost împrumutat de „galactici”. 

Clubul francez de fotbal Olympique Lyon a confirmat marţi că a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru împrumutul până la sfârşitul sezonului al atacantului brazilian Endrick, care juca puţin la echipa din capitala Spaniei. 

În vârstă de 19 ani, Endrick are 14 selecţii şi trei goluri pentru naţionala Braziliei. Venit la Real Madrid în 2024, atacantul a jucat foarte puţin de la începutul sezonului şi speră să-şi relanseze cariera la Lyon, cu gândul la Cupa Mondială din 2026. El va fi la Lyon pe 29 decembrie pentru reluarea antrenamentelor. Valoarea tranzacţiei este de un milion de euro. 

Endrick a jucat doar în trei meciuri de la începutul sezonului, unul în La Liga, altul în Copa del Rey şi unul în Liga Campionilor. 

Lyon se află pe locul 5 în Ligue 1, cu 27 de puncte, acumulate după 16 meciuri disputate. În primul meci din 2026, francezii se vor duela cu AS Monaco, în deplasare. 

1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
