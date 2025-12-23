Real Madrid a acceptat! Vedeta pleacă de pe Bernabeu pentru a prinde World Cup 2026. Anunţul L'Equipe - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Real Madrid a acceptat! Vedeta pleacă de pe Bernabeu pentru a prinde World Cup 2026. Anunţul L’Equipe

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 9:29

Jucătorii lui Real Madrid / Profimedia

Un “acord” a fost stabilit pentru împrumutul tânărului atacant brazilian Endrick, prea puţin folosit de Real Madrid, la clubul francez de fotbal Olympique Lyon, a anunţat, luni, o sursă apropiată de acest caz, confirmând informaţiile din presă.

Sursa, care a dorit însă să-şi păstreze anonimatul, nu a oferit alte precizări.

Endrick va fi împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon

Conform cotidianului sportiv L’Equipe, clubul madrilen şi Olympique Lyon au convenit asupra unui împrumut fără opţiune de cumpărare, iar semnarea contractului va avea loc în termen de 48 de ore. Cotidianul sportiv spaniol Marca, la rândul său, a subliniat că Real Madrid a insistat asupra unui împrumut direct, deoarece continuă să creadă în tânărul său atacant.

În vârstă de 19 ani, Endrick a jucat doar în trei meciuri de la începutul sezonului, unul în La Liga, altul în Copa del Rey şi unul în Champions League. Cu acest împrumut, internaţionalul brazilian speră să aibă şanse de a participa la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, a adăugat Marca.

Potrivit L’Equipe, OL, aflată pe locul 5 în Ligue 1, ar urma să plătească jumătate din salariul jucătorului pentru următoarele şase luni, respectiv un milion de euro. Despre subiect a scris şi Fabrizio Romano.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

