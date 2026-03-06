Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - Antena Sport

Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.

Între o frumoasă victorie pe terenul echipei Orlando şi un meci împotriva echipei DC United, Inter Miami a avut joi o întâlnire la Casa Albă, la Washington. Îmbrăcaţi elegant, jucătorii francizei din Florida au fost prezenţi în număr mare, printre ei numărându-se Luis Suarez şi Rodrigo De Paul.

Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă

Dar cel mai aşteptat dintre toţi era, desigur, Lionel Messi, care a făcut apariţia alături de Donald Trump şi Jorge Mas, acţionarul majoritar al Inter Miami.

Messi nu a luat cuvântul în timpul evenimentului, care a căpătat uneori un caracter politic, Trump abordând subiecte precum războiul cu Iranul, situaţia din Venezuela, un posibil anunţ viitor privind Cuba şi chiar tarifele vamale.

În cadrul ceremoniei organizate în onoarea campionilor MLS 2025, preşedintele american a felicitat echipa lui Javier Mascherano. Acest eveniment a fost şi o ocazie pentru Donald Trump de a-i amuza pe cei preenţi: „Fiul meu mi-a spus: «Ştii cine va fi aici astăzi?» I-am răspuns: «Nu, am multe lucruri de făcut»”, a spus Donald Trump, care s-a lansat sâmbătă într-un război împotriva Iranului, conflict care s-a extins în tot Orientul Mijlociu.