Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - Antena Sport

Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.
Între o frumoasă victorie pe terenul echipei Orlando şi un meci împotriva echipei DC United, Inter Miami a avut joi o întâlnire la Casa Albă, la Washington. Îmbrăcaţi elegant, jucătorii francizei din Florida au fost prezenţi în număr mare, printre ei numărându-se Luis Suarez şi Rodrigo De Paul.
Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă
Dar cel mai aşteptat dintre toţi era, desigur, Lionel Messi, care a făcut apariţia alături de Donald Trump şi Jorge Mas, acţionarul majoritar al Inter Miami.
Messi nu a luat cuvântul în timpul evenimentului, care a căpătat uneori un caracter politic, Trump abordând subiecte precum războiul cu Iranul, situaţia din Venezuela, un posibil anunţ viitor privind Cuba şi chiar tarifele vamale.
În cadrul ceremoniei organizate în onoarea campionilor MLS 2025, preşedintele american a felicitat echipa lui Javier Mascherano. Acest eveniment a fost şi o ocazie pentru Donald Trump de a-i amuza pe cei preenţi: „Fiul meu mi-a spus: «Ştii cine va fi aici astăzi?» I-am răspuns: «Nu, am multe lucruri de făcut»”, a spus Donald Trump, care s-a lansat sâmbătă într-un război împotriva Iranului, conflict care s-a extins în tot Orientul Mijlociu.
President Trump: “It’s my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House. Lionel Messi.”
Watch OAN on Spectrum and YouTube TV today! pic.twitter.com/0N6zU7Wd2k
— One America News (@OANN) March 5, 2026
În sezonul trecut, Lionel Messi a fost cel mai bun marcator şi cel mai bun jucător al campionatului, înainte de a triumfa în play-off. „Tipul ăsta a venit aici şi a câştigat”, a continuat Donald Trump. „Mulţi jucători mari vin aici, nu joacă rău, dar nu câştigă. Dar Leo, tu ai venit şi ai câştigat. Şi ai fost supus unei presiuni mai mari decât toţi ceilalţi, ai venit cu toată această presiune şi ai câştigat.”
A fost prima vizită a lui Messi la Casa Albă. El a fost invitat de administraţia Biden să primească Medalia Prezidenţială a Libertăţii în ianuarie 2025, dar nu a putut participa din cauza programului încărcat.
Inter Miami i-a oferit preşedintelui un tricou cu numărul 47, referire la Trump ca al 47-lea preşedinte, precum şi o minge de fotbal şi un ceas în culoarea roz caracteristică echipei.
