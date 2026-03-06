Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: "Nu avem voie să pierdem vreun meci" - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1

Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: “Nu avem voie să pierdem vreun meci”

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 9:36

Sorin Cârţu, la finalul unui meci al Universităţii Craiova / Hepta

Sorin Cârţu îşi face planuri mari la Universitatea Craiova, înainte de startul play-off-ului. Preşedintele oltenilor a declarat că echipa lui Filipe Coelho nu are voie să piardă vreun meci, fiind convins că lotul este unul foarte valoros.

Universitatea Craiova va intra în play-off de pe primul loc, urmând ca în ultima etapă a sezonului regular să se dueleze cu Rapid, în deplasare.

Sorin Cârţu a prefaţat bătăliile din play-off, după ce s-au stabilit toate echipele calificate. Acesta a subliniat că Universitatea Craiova a înregistrat rezultate excelente pe parcursul sezonului în faţa adversarelor pe care le va întâlni în a doua fază a campionatului.

“Configurația play-off-ului e clară, dar vreau să văd poziționarea fiecăreia și țintarul respectiv. Mă gândesc în felul următor: în returul play-off-ului, ultimele 3 partide le joci în deplasare și cu echipa de pe locul 2, să zicem că va fi Rapid, și cu echipa de pe locul 3. Deja sunt meciuri foarte grele. Depinde ce puncte vom avea atunci, depinde de poziția altor echipe.

Noi, cu toți cu care vom juca în play-off, am dominat meciurile jucate. Cu Rapid și cu Dinamo am făcut egal, dar nemeritat, la ce am jucat. Și cu CFR Cluj. Păi pe Hindrich l-am dus la transfer, la ce meci a făcut. (…)

Universitatea Craiova nu are voie să piardă niciun meci. Nu spun să câștige, dar cu orice adversar va juca, nu are voie să piardă niciun meci, la ce calitate avem și adversarii care sunt. Sigur, poți face egal, dar așa… Noi am avut conținut la tot ce s-a întâmplat în astea 30 de etape“, a declarat Sorin Cârţu, conform primasport.ro.

