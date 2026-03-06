LeBron James, un nou record uriaş în NBA. L-a depăşit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar - Antena Sport

Închide meniul
Home | NBA | LeBron James, un nou record uriaş în NBA. L-a depăşit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 9:25

LeBron James - Profimedia Images

Superstarul LeBron James a doborât un nou record, joi seară, cel al numărului de coşuri marcate în sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care era de 15.837 de coşuri şi aparţinea legendarului Kareem Abdul-Jabbar, deşi echipa sa, Los Angeles Lakers a pierdut în deplasare, cu 113-120, meciul cu Denver Nuggets, informează AFP.

În urmă cu trei ani, LeBron James a stabilit un alt semnificativ record, cel al numărului de puncte marcate, depăşindu-l deja pe Abdul-Jabbar, care stabilise un prag considerat mult timp de netrecut, la 38.387 de puncte.

LeBron doborâse acest record cu un număr mult mai mic de coşuri marcate, beneficiind de aruncările de trei puncte, apărute în cursul carierei lui Abdul-Jabbar, care înscrisese doar unul.

Joi seară, împotriva lui Denver Nuggets, veteranul în vârstă de 41 de ani al echipei Los Angeles Lakers, aflat la al 23-lea sezon NBA, un alt record, a depăşit 15.837 de coşuri la sfârşitul primului sfert.

Cu 7 aruncări reuşite (16 puncte, 8 pase decisive), LeBron James a ridicat recordul la 15.842 de coşuri înscrise.

