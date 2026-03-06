Singura echipă de care se teme Rapid în lupta la titlu: "A arătat cel mai bine" - Antena Sport

Victor Angelescu a anunţat care e singura echipă de care se teme Rapid, în lupta la titlu. Preşedintele giuleştenilor a transmis că Universitatea Craiova a arătat cel mai bine, în acest sezon.
Rapid va primi vizita oltenilor în ultima etapă a sezonului regular. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:00.
Universitatea Craiova, singura echipă de care se teme Rapid în lupta la titlu
Victor Angelescu a prefaţat confruntarea cu Universitatea Craiova şi s-a declarat convins că Rapid va avea un meci “de foc” cu liderul campionatului. Preşedintele giuleştenilor nu consideră însă că duelul de duminică va fi un “examen final” pentru elevii lui Costel Gâlcă, bătălia finală pentru titlu urmând să se dea în play-off.
“E echipa care a arătat cel mai bine. Am mai jucat cu ei, știm că joacă foarte bine. Cel mai bine o să vedem în ziua meciului cine va reuși să câștige.
E important, dar nu cred că va fi examenul final. Acelea încep în play-off. E adevărat, începe de acum, pentru că joacă locul 1 cu locul 2. Acum se joacă pe un punct și jumătate, iar apoi se va juca pe 3 puncte.
Vă dați seama că va fi mai greu de recuperat dacă va fi diferența mai mare, dar nu mai iau după statistici. E un meci foarte important, ne dorim să-l câștigăm ca să fim la o diferență foarte mică. Cred că până acum, (n.r. Craiova) e singura echipă care joacă cel mai bine partea pozițională.
Vom vedea duminică cum se vor prezenta și ei, și noi. Și noi avem rezultate bune și avem încredere că putem să-i batem. Avem toată presiunea, pentru că noi vrem titlul. Trebuie să fim mai buni decât ei și este presiune”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.
- Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: “Nu avem voie să pierdem vreun meci”
- Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! “Nu s-a uitat nimeni la el”
- Adrian Mutu, entuziasmat de lovitura dată de “câini” pe piaţa transferurilor: “Excelent! Unul din cei mai buni”
- “Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel” De ce Adi Mutu nu crede că Rădoi vine la FCSB
- Anunţul lui Daniel Pancu despre transferul lui Matei Ilie la FCSB. E pe lista lui Gigi Becali