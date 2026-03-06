Singura echipă de care se teme Rapid în lupta la titlu: "A arătat cel mai bine" - Antena Sport

Victor Angelescu a anunţat care e singura echipă de care se teme Rapid, în lupta la titlu. Preşedintele giuleştenilor a transmis că Universitatea Craiova a arătat cel mai bine, în acest sezon.

Rapid va primi vizita oltenilor în ultima etapă a sezonului regular. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:00.

Universitatea Craiova, singura echipă de care se teme Rapid în lupta la titlu

Victor Angelescu a prefaţat confruntarea cu Universitatea Craiova şi s-a declarat convins că Rapid va avea un meci “de foc” cu liderul campionatului. Preşedintele giuleştenilor nu consideră însă că duelul de duminică va fi un “examen final” pentru elevii lui Costel Gâlcă, bătălia finală pentru titlu urmând să se dea în play-off.

“E echipa care a arătat cel mai bine. Am mai jucat cu ei, știm că joacă foarte bine. Cel mai bine o să vedem în ziua meciului cine va reuși să câștige.

E important, dar nu cred că va fi examenul final. Acelea încep în play-off. E adevărat, începe de acum, pentru că joacă locul 1 cu locul 2. Acum se joacă pe un punct și jumătate, iar apoi se va juca pe 3 puncte.