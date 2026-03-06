"Băi băieți, bă, ce e asta, mă?" Basarab Panduru, uimit de jucătorii propuşi pentru meciul crucial cu Turcia - Antena Sport

România va disputa pe 26 martie barajul crucial cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.
În ultima perioadă, au fost vehiculate mai multe nume de jucători care ar putea face parte din lotul lui Mircea Lucescu. Printre ele, Andrei Coubiş, fundaşul de 22 de ani de la U Cluj, cu doar 7 meciuri la seniori, şi Ioan Vermeşan, atacantul de 19 ani care joacă la echipa Primavera a lui Hellas Verona. Basarab Panduru a fost uimit de posibilitatea ca aceştia să se afle în lot pentru un duel atât de important.
Basarab Panduru, uimit de jucătorii propuşi pentru Turcia – România
“Tot văd niște nume, Coubiș, Vermeșan… Băi băieți, bă, ce e asta mă? Nu ai cum! Nu sunt pentru meciul ăsta! Probabil că vor fi viitorul nostru, dar nu la meciul ăsta. Meciul ăsta este pentru oameni care au experiență, care pot juca meciurile astea.
Alții o fac pentru că nu sunt în situația noastră. Cine le dă voie? Spania? Păi Spania, că joacă Gavi, Mavi sau Tavi, tot câștigă, indiferent pe cine bagi. Acolo nu ai treabă, poți băga pe cine vrei. Dar noi nu avem cum.
Revenind, ei vor fi viitorul, da. Despre Coubiș am spus că nu m-ar mira dacă anul ăsta va fi chemat la meciuri amicale, și ușor-ușor, după ce va avea câteva meciuri bune în prima ligă, să fie chemat la echipa națională, pentru că îl văd a fi unul dintre jucătorii de mare viitor.
Și Vermeșan mi-a plăcut, mi s-a părut că are un fizic bun, puternic, când l-am văzut la U19. Trebuie să facă și el trecerea spre echipa mare.
Ei vor fi viitorul, dar ăsta nu este meci pentru viitor. Este un meci pentru oameni cu experiență. La turci, de la mijloc în sus, toți sunt mondiali, buni. Atunci, nu știu dacă ne permitem. Meciul este prea important”, a spus Panduru, citat de primasport.ro.
Turcia – România, pe 26 martie
Joi, pe 26 martie, la ora 19:00, ora României, “tricolorii” vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Pentru fanii români, preţul unui tichet a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.
Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, dar şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. Dacă vor obţine biletele la turneul final, “tricolorii” vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.
