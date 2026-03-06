Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: "Probleme Honda şi iar probleme Honda" - Antena Sport

Închide meniul
Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: "Probleme Honda şi iar probleme Honda"

Formula 1
Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: “Probleme Honda şi iar probleme Honda”

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 9:57

Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: Probleme Honda şi iar probleme Honda

Fernando Alonso, la Aston Martin/ Profimedia

Fernando Alonso a oferit o reacţie categorică după dezastrul din primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Aston Martin nu a putut ieşi pe circuit în FP1, din cauza problemelor legate de motorul Honda de pe AMR26.

În FP2, dublul campion mondial a putut ieşi pe circuit spre finalul sesiunii, completând doar 18 tururi. El a înregistrat un timp cu aproape cinci secunde mai lent faţă de cel stabilit de Oscar Piastri, cel mai rapid pilot în al doilea antrenament.

Fernando Alonso, concluzii după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei

Fernando Alonso nu şi-a putut ascunde nemulţumirea faţă de cei de la Honda, care oferă motorizarea pentru Aston Martin în acest sezon de Formula 1. El nu înţelege cum compania japoneză nu le poate oferi la timp piese de schimb, deşi nu mai colaborează cu altă echipă din Formula 1 în acest sezon.

A fost o zi dificilă. Problemele Honda din FP1 nu ne-au permis să pilotăm, iar problemele Honda din FP2 ne-au limitat programul şi nu am putut completa tururile dorite.

Eu doar pilotez. Dar e dezamăgitor când aprovizionezi doar o echipă şi nu au piese de schimb sau stoc suficient. Asta e situaţia. Încă suntem într-un moment zero, aproape de start. Vom încerca ca în al treilea antrenament să facem mai multe tururi pentru a continua să învăţăm.

Până nu vom face mai multe tururi la rând nu vom putea îmbunătăţi monopostul. Ştim că motorul are limite serioase şi maşina nu poate funcţiona la fel de bine. Să vedem dacă o putem pregăti în curând“, a declarat Fernando Alonso, după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei, conform marca.com.

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
