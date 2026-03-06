Igor Tudor, declaraţie care a şocat după ce Tottenham a ajuns la un punct de retrogradare. Ce a spus antrenorul lui Drăguşin - Antena Sport

Închide meniul
Igor Tudor, declaraţie care a şocat după ce Tottenham a ajuns la un punct de retrogradare. Ce a spus antrenorul lui Drăguşin

Publicat: 6 martie 2026, 8:59

Igor Tudor şi Radu Drăguşin, în timpul unui meci la Tottenham/ Profimedia

Igor Tudor a surprins cu o declaraţie făcută după ce Tottenham a pierdut şi cu Crystal Palace, scor 1-3, în etapa a 29-a din Premier League. Spurs traversează o situaţia dezastruoasă, având doar un punct avans faţă de West Ham, prima clasată pe locurile direct retrogradabile.

În ciuda dezastrului de la echipă, Igor Tudor a făcut o declaraţie lipsită de sens, dând asigurări că Tottenham este pe drumul cel bun.

Igor Tudor, declaraţie fără sens după Tottenham – Crystal Palace 1-3

Igor Tudor s-a arătat optimist la finalul meciului cu Crystal Palace şi a transmis că are încredere deplină în echipă, deşi Tottenham a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat.

“Barca merge în direcția în care vreau eu să meargă. Cine este în barcă poate rămâne, ceilalți pot părăsi barca. Sună ciudat, dar cred mai mult după acest meci decât înainte. Am văzut ceva”, a declarat Igor Tudor, după Tottenham – Crystal Palace 1-3, citat de Fabrizio Romano.

De asemenea, Igor Tudor a surprins şi un reporter, care l-a întrebat despre presiunea care este la Tottenham, date fiind rezultatele dezastruoase. Antrenorul a oferit un răspuns categoric şi a refuzat să vorbească despre acest lucru.

“Trebuie să ne oprim din a vorbi despre presiune. Nu este un subiect despre care să vorbim. (N.r. Nu simţiţi presiunea?) Nu voi mai vorbi despre asta”, a mai spus Igor Tudor, conform dailymail.co.uk.

Radu Drăguşin nu a fost în lot pentru Tottenham – Crystal Palace 1-3

Absent din echipa lui Igor Tudor din cauza regulamentului din Premier League, care interzice ca un jucător care a acuzat lovituri la cap – aşa cum a făcut-o românul în meciul din etapa trecută – să evolueze în următoarele cinci zile, Radu Drăguşin a fost spectator la dezastrul înregistrat de Tottenham cu Crystal Palace, chiar pe propriul teren.

Şi meciul de pe Tottenham Hotspur Stadium începuse bine pentru gazde. Oaspeţii au avut gol anulat la Ismaila Sarr, în minutul 32, pentru ca două minute mai târziu Dominic Solanke să deschidă scorul. Problemele au apărut odată cu eliminarea lui van de Ven cu roşu direct, în minutul 38, urmată de egalarea survenită în minutul 40, de la punctul cu var, un penalti transformat de Sarr. Finalul de repriză a adus alte două goluri în dreptul oaspeţilor, marcate de Jorgen Strand Larsen (min. 45+1) şi Sarr (min. 45+7), iar scorul de la finalul primei părţi s-a păstrat pe tabelă până la final. Tottenham – Crystal Palace s-a încheiat 1-3 şi echipa lui Drăguşin înregistrează al unsprezecelea meci consecutiv făă victorie, şi al cincilea insucces în serie.

În clasament, Crystal Palace e pe locul 13, cu 38 de puncte, în timp ce Tottenham e periculos de aproape de poziţiile care duc în liga secundă, pe locul 16, cu 29 de puncte.

