Igor Tudor, declaraţie care a şocat după ce Tottenham a ajuns la un punct de retrogradare. Ce a spus antrenorul lui Drăguşin - Antena Sport

Igor Tudor a surprins cu o declaraţie făcută după ce Tottenham a pierdut şi cu Crystal Palace, scor 1-3, în etapa a 29-a din Premier League. Spurs traversează o situaţia dezastruoasă, având doar un punct avans faţă de West Ham, prima clasată pe locurile direct retrogradabile.

În ciuda dezastrului de la echipă, Igor Tudor a făcut o declaraţie lipsită de sens, dând asigurări că Tottenham este pe drumul cel bun.

Igor Tudor, declaraţie fără sens după Tottenham – Crystal Palace 1-3

Igor Tudor s-a arătat optimist la finalul meciului cu Crystal Palace şi a transmis că are încredere deplină în echipă, deşi Tottenham a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat.

“Barca merge în direcția în care vreau eu să meargă. Cine este în barcă poate rămâne, ceilalți pot părăsi barca. Sună ciudat, dar cred mai mult după acest meci decât înainte. Am văzut ceva”, a declarat Igor Tudor, după Tottenham – Crystal Palace 1-3, citat de Fabrizio Romano.

De asemenea, Igor Tudor a surprins şi un reporter, care l-a întrebat despre presiunea care este la Tottenham, date fiind rezultatele dezastruoase. Antrenorul a oferit un răspuns categoric şi a refuzat să vorbească despre acest lucru.