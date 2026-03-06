Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! "Nu s-a uitat nimeni la el" - Antena Sport

Închide meniul
Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! "Nu s-a uitat nimeni la el"

Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! "Nu s-a uitat nimeni la el"

Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! “Nu s-a uitat nimeni la el”

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 8:47

Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! Nu s-a uitat nimeni la el

Carlos Mora, alături de Ştefan Baiaram şi Alexandru Cicâldău - Sport Pictures

Carlos Mora (24 de ani) este unul dintre cei mai buni jucători ai liderului Universitatea Craiova. Cotat la 1 milion de euro, costaricanul are 5 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, în toate competiţiile.

Jucătorul cotat la un milion de euro putea însă ajunge la FCSB, unde a fost propus de agentul Mihăiţă Pleşan, care a luat legătura cu Mihai Stoica şi Lucian Filip. “Nu s-a uitat nimeni la el”, susţine fostul jucător al Craiovei, care anunţă şi că Rapid s-a interesat de Mora în trecut.

Carlos Mora putea ajunge la FCSB

“Mora mai are contract doi ani cu Universitatea Craiova. Nu are clauză, dar au fost oferte foarte bune pentru el. Dacă pleca pe bani, era cel mai scump pe poziția lui. Mai mult de 2,5 milioane de euro.

Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!

N-am ajuns niciodată la Gigi Becali. Jucătorii pe care i-am dat, i-am dat către antrenorul secund și către domnul MM. Am vorbit cu Lucian Filip și cu MM Stoica”, a spus Pleşan, citat de fanatik.ro.

Mora a ajuns în România în vara lui 2024, atunci când Craiova plătea 340.000 de euro pentru a-l aduce de la Alajuelense. 52 de meciuri a adunat Mora pentru Universitatea Craiova, în Liga 1. A marcat 3 goluri şi a oferit 4 pase decisive.

 

