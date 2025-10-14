Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită - Antena Sport

FCSB a primit o veste teribilă, înaintea reluării meciurilor din campionat şi Europa League. Valentin Creţu, jucătorul care a s-a accidentat în urmă cu o lună, a primit rezultatele RMN-ului.
Creţu s-a “rupt” după duelul cu CFR Cluj, de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campionaie, fiind integralist în duelul de Europa League cu Young Boys, pierdut de campioni cu 0-2.
Veste teribilă pentru FCSB | Valentin Creţu a primit rezultatele RMN-ului
Valentin Creţu nu era refăcut complet pentru a putea evolua la cel mai înalt nivel în duelul cu elveţienii din Europa League, astfel că durerile i-au reapărut. El a fost supus unui RMN, iar rezultatul nu este unul bun.
Concret, conform digisport.ro, Valentin Creţu a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj şi de edem la nivelul metatarsianului. Fundaşul campioanei ar putea ajunge chiar la operaţie, ceea ce nu i-ar mai putea permite să evolueze timp de cel puţin şase luni.
Totodată, o altă soluţie pentru accidentarea lui Valentin Creţu ar fi şi infiltraţiile, însă asta ar însemna ca fundaşul de 36 de ani să nu scape complet de dureri.
Valentin Creţu a fost titular de bază al FCSB-ului în precedentele două sezoane, în care campioana a cucerit două titluri în Liga 1. Fundaşul dreapta a bifat puţine meciuri în această stagiune, dat fiind faptul că pe postul său a fost titularizat şi jucător care să îndeplinească regula U21, fie Mihai Toma, fie Ionuţ Cercel.
În total, Creţu a evoluat în 12 meciuri ale FCSB-ului din acest sezon, reuşind să ofere două pase decisive în preliminariile Europa League, în returul cu Drita şi în cel cu Aberdeen.
