Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026

Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 13:00

Comentarii
Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026

Edi Iordănescu, în timpul meciului Rakow - Legia / Profimedia

Edi Iordănescu a vorbit într-o intervenție telefonică despre posibilitatea de a reveni pe banca naționalei la un eventual baraj. Mircea Lucescu a declarat că va pleca dacă “tricolorii” nu vor încheia grupa de calificare pe primul loc, iar multe voci au început să vorbească despre o eventuală întoarcere a selecționerului de la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul Legiei Varșovia a fost “curtat” inclusiv de oficialii FRF, după ce “Il Luce” anunțase că partida cu Austria ar putea fi ultima pentru el ca manager al naționalei, în cazul unui eșec. Acum, după victoria contra liderului din Grupa H, Iordănescu a declarat că nu vrea să se concentreze doar pe proiectul clubului său din Polonia.

Edi Iordănescu nu revine la națională pentru baraj: “Nu există acest subiect”

Fostul selecționer a realizat o pararelă între situația în care s-a aflat chiar el și cea a lui Mircea Lucescu, criticat dur înainte de partida cu Austria pentru rezultatele din preliminarii. Astfel, Iordănescu este de părere că federația îl susține pe “Il Luce”, așa cum i s-a întâmplat și lui după ce a retrogradat în Liga Națiunilor înainte de a se califica la EURO 2024.

În ceea ce privește vocile care îl vor înapoi la națională, antrenorul Legiei este de părere că situația creată e una normală, deși nu va reveni pentru eventualele partide de baraj. În ciuda victoriei cu Austria, România mai are nevoie de două victorii și de un joc de rezultate extrem de favorabil pentru a încheia pe primul loc Grupa H, condiția ca Lucescu să mai rămână.

Pentru mine acest subiect nu există, este de «no comment», nici măcar din punct de vedere teoretic nu pot să intru într-o astfel de discuție. Sunt un antrenor sub contract, toată concentrarea și atenția mea, energia mea, priceperea mea, le pun în slujba Legiei.

Reclamă
Reclamă

Echipa națională are un selecționer pe care îl respectăm și cred că, după cum am cunoscut eu oamenii din federație, în frunte cu președintele, așa cum au fost alături de mine în momentele foarte grele de la începutul mandatului meu din Liga Națiunilor, și m-au susținut în totalitate, sunt sigur că au aceeași atitudine de susținere totală pentru Mircea Lucescu, pentru munca echipei naționale și pentru tot ce urmează în continuare.

Chiar dacă au fost momente grele, pentru că nu e ușor să pierzi cu Bosnia, să faci egal cu Cipru, să pierzi cu Austria, acel test nefericit cu Canada. N-am văzut decât mesaje de susținere și de echilibru din partea federației.

Dacă ne ajută Dumnezeu și terminăm pe loc de baraj, sunt sigur că decizia de a continua sau nu îi va aparține doar selecționerului. Mai departe ce se va întâmpla n-am de unde să știu și nu pot să intru într-o astfel de speculație. Și cu asta cred că am limpezit absolut orice dubiu. E normal ca numele meu să rămână în atenția opiniei publice, poate chiar a federației. Au fost lucruri de succes, o echipă care a făcut performanță“, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
14:42
VIDEOCampioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni
14:31
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
14:30
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
14:29
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
13:35
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga
13:23
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua