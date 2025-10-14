Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit într-o intervenție telefonică despre posibilitatea de a reveni pe banca naționalei la un eventual baraj. Mircea Lucescu a declarat că va pleca dacă “tricolorii” nu vor încheia grupa de calificare pe primul loc, iar multe voci au început să vorbească despre o eventuală întoarcere a selecționerului de la EURO 2024.
Antrenorul Legiei Varșovia a fost “curtat” inclusiv de oficialii FRF, după ce “Il Luce” anunțase că partida cu Austria ar putea fi ultima pentru el ca manager al naționalei, în cazul unui eșec. Acum, după victoria contra liderului din Grupa H, Iordănescu a declarat că nu vrea să se concentreze doar pe proiectul clubului său din Polonia.
Edi Iordănescu nu revine la națională pentru baraj: “Nu există acest subiect”
Fostul selecționer a realizat o pararelă între situația în care s-a aflat chiar el și cea a lui Mircea Lucescu, criticat dur înainte de partida cu Austria pentru rezultatele din preliminarii. Astfel, Iordănescu este de părere că federația îl susține pe “Il Luce”, așa cum i s-a întâmplat și lui după ce a retrogradat în Liga Națiunilor înainte de a se califica la EURO 2024.
În ceea ce privește vocile care îl vor înapoi la națională, antrenorul Legiei este de părere că situația creată e una normală, deși nu va reveni pentru eventualele partide de baraj. În ciuda victoriei cu Austria, România mai are nevoie de două victorii și de un joc de rezultate extrem de favorabil pentru a încheia pe primul loc Grupa H, condiția ca Lucescu să mai rămână.
“Pentru mine acest subiect nu există, este de «no comment», nici măcar din punct de vedere teoretic nu pot să intru într-o astfel de discuție. Sunt un antrenor sub contract, toată concentrarea și atenția mea, energia mea, priceperea mea, le pun în slujba Legiei.
Echipa națională are un selecționer pe care îl respectăm și cred că, după cum am cunoscut eu oamenii din federație, în frunte cu președintele, așa cum au fost alături de mine în momentele foarte grele de la începutul mandatului meu din Liga Națiunilor, și m-au susținut în totalitate, sunt sigur că au aceeași atitudine de susținere totală pentru Mircea Lucescu, pentru munca echipei naționale și pentru tot ce urmează în continuare.
Chiar dacă au fost momente grele, pentru că nu e ușor să pierzi cu Bosnia, să faci egal cu Cipru, să pierzi cu Austria, acel test nefericit cu Canada. N-am văzut decât mesaje de susținere și de echilibru din partea federației.
Dacă ne ajută Dumnezeu și terminăm pe loc de baraj, sunt sigur că decizia de a continua sau nu îi va aparține doar selecționerului. Mai departe ce se va întâmpla n-am de unde să știu și nu pot să intru într-o astfel de speculație. Și cu asta cred că am limpezit absolut orice dubiu. E normal ca numele meu să rămână în atenția opiniei publice, poate chiar a federației. Au fost lucruri de succes, o echipă care a făcut performanță“, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.
